Ocampos trabaja en su recuperación y sería baja ante Toluca

Lucas Ocampos en el partido de Monterrey ante Cruz Azul | MEXSPORT

El futbolista argentino sufrió lesión muscular en la pierna derecha

Lucas Ocampos continúa con su proceso de recuperación después de presentar una lesión muscular en la pierna derecha, misma que le impidió estar disponible para el partido de Monterrey ante Atlante.

El atacante argentino se encuentra en evolución y trabaja para recuperarse de la molestia, bajo seguimiento del cuerpo médico del conjunto regiomontano.

Aunque su recuperación avanza de manera favorable, Ocampos no sería considerado para el próximo compromiso amistoso de La Pandilla durante esta Fecha FIFA.

Lucas Ocampos también aportó en la goleada a Bravos | MexSport

Rayados viajará a Houston para enfrentar a Toluca este fin de semana, pero todo apunta a que el argentino permanecerá en Monterrey para continuar con su rehabilitación.

La decisión de no llevarlo al partido amistoso también responde a la intención de evitar riesgos y darle tiempo para recuperarse completamente de la lesión.

El objetivo será que Ocampos pueda estar disponible para el regreso de la Liga MX, cuando Rayados enfrente al América, por lo que su evolución durante los próximos días será clave para determinar si podrá reaparecer.