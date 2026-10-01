Gilberto Mora, Hugo Camberos y Obed Vargas comandan la camada de futbolistas que proyectan el futuro del Tri

La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana comienza a reflejarse en la conformación del equipo. Una de las primeras señales de su proyecto es la apuesta por futbolistas jóvenes que podrían asumir un papel importante en el futuro del Tricolor, especialmente de cara al próximo ciclo mundialista.

En su primera convocatoria, Márquez decidió abrirle la puerta a una generación que apenas comienza a ganar experiencia en el futbol internacional. Entre los nombres que destacan se encuentran Gilberto Mora, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Everardo López, Obed Vargas, Isaías Violante, Óscar García, Mateo Chávez, Denzell García, Armando González y Álex Padilla.

La diferencia de edades entre estos jugadores permite dimensionar el posible cambio generacional que comienza a tomar forma. El caso más llamativo es el de Gilberto Mora, quien con apenas 17 años representa uno de los mayores exponentes de esta nueva camada. Aunque todavía se encuentra en una etapa inicial de su carrera, ya ha recibido oportunidades con la Selección Mayor. Si mantiene su desarrollo, llegará al Mundial de 2030 con apenas 21 años, pero con varios años de experiencia profesional acumulada.

Banca de México previo al amistoso vs Perú | MEXSPORT

Otros futbolistas también podrían llegar al próximo Mundial en una etapa importante de sus carreras. Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos de 19 años, tendrían 23 y 22 años, respectivamente, en 2030. Obed Vargas, de 21 actualmente, llegaría con 24, mientras que Everardo López tendría 25 años.

La generación que comienza a ser observada por Márquez también contempla jugadores que para entonces estarán más cerca de su madurez futbolística. Isaías Violante tendría alrededor de 26 años, mientras que Mateo Chávez, Denzell García y Álex Padilla también llegarían al torneo en ese rango de edad. Armando González, por su parte, tendría 27 años.

Armando González y Mateo Chávez llegando a un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Dentro de este grupo, Gilberto Mora representa un caso especialmente interesante. Los cuatro años que separan su edad actual del Mundial de 2030 podrían ser determinantes para su crecimiento. Durante ese periodo tendrá la posibilidad de sumar minutos en Primera División, adquirir experiencia internacional y continuar compitiendo con la Selección Mexicana. De mantener su progresión, para 2030 dejaría de ser visto únicamente como una promesa y llegaría como un futbolista de 21 años con un recorrido profesional mucho mayor.

Sin embargo, la renovación no significa que los jóvenes tengan asegurado un lugar. Márquez ha señalado la importancia de la competencia interna, por lo que esta nueva generación deberá pelear por sus espacios con jugadores que ya cuentan con experiencia en la Selección y que actualmente forman parte de la base del equipo nacional.

Festejo de Hormiga con Gil Mora | MexSport

El Mundial de 2030 todavía se encuentra a varios años de distancia, pero las edades de estos futbolistas permiten visualizar el potencial cambio que podría experimentar el Tricolor en ese periodo. Lo que hoy luce como una convocatoria marcada por la juventud podría convertirse, si los jugadores mantienen su evolución, en una generación consolidada y con mayor experiencia cuando llegue la próxima Copa del Mundo.

El proyecto de Rafael Márquez apenas comienza y todavía habrá muchos factores que definirán quiénes terminan formando parte del equipo en 2030. Sin embargo, su primera convocatoria ya muestra una tendencia: México comienza a darle espacio a una nueva generación y a preparar con anticipación a los futbolistas que podrían convertirse en piezas importantes del Tricolor en los próximos años.