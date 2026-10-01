¡México ya tiene generación para Los Ángeles 2028! Así podría ser el XI del Tricolor Olímpico

Gilberto Mora, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Obed Vargas aparecen como algunos de los nombres que podrían liderar a México

México volverá a disputar unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 y, aunque todavía no existe entrenador definido para la categoría, ya hay una generación que comienza a perfilarse para representar al país. El Tricolor consiguió su boleto después de conquistar el Premundial Sub 20 de Concacaf y tendrá como base a varios de los futbolistas que participaron en ese proceso.

Con los nombres disponibles y tomando en cuenta los procesos de categorías menores, una posible alineación del combinado nacional podría estar encabezada por Emmanuel Ochoa en la portería; Diego Ochoa, Everardo López y Rodrigo Pachuca en defensa; Obed Vargas, Elías Montiel e Iker Fimbres en el mediocampo; mientras que Gilberto Mora, Hugo Camberos y Santiago Sandoval completarían el frente ofensivo.

Gilberto Mora, la joya que podría comandar al equipo

Uno de los principales nombres de esta generación es Gilberto Mora. El futbolista de Tijuana ya irrumpió en la Selección Mayor y disputó el Mundial, por lo que para Los Ángeles 2028 llegaría con experiencia internacional pese a su corta edad.

A su lado aparece Obed Vargas, quien también cuenta con experiencia mundialista y actualmente desarrolla su carrera en Europa. El mediocampista podría convertirse en una de las piezas importantes de la zona central.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Otro nombre que ganó protagonismo durante el proceso clasificatorio es Hugo Camberos, mientras que Santiago Sandoval también aparece entre los futbolistas con mayor proyección de esta generación.

Una defensa con presencia de Liga MX

La posible zaga tendría jugadores que ya cuentan con experiencia en Primera División. Diego Ochoa, Everardo López y Rodrigo Pachuca forman parte de la lista de futbolistas que podrían llegar a la justa olímpica después de consolidarse en sus respectivos clubes.

Diego Ochoa, defensor mexicano, tras un partido del Mundial Sub-20 | MEXSPORT

¿Y los tres refuerzos mayores?