Rafa Márquez en el partido amistoso de la Selección ante Colombia | MEXSPORT

Rafa Márquez sigue buscando su primer triunfo tras conseguir dos empates en sus primeros juegos

La era de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana está oficialmente en marcha, luego de haber dirigido sus primeros dos partidos. El nuevo DT del Tri estuvo al mando de los amistosos ante Colombia y Perú, ambos partidos terminaron el empate, lo que llevan a Márquez a ser el DT que más ha tardado en sumar su primera victoria, desde el interinato de Ricardo Ferretti en el 2015.

Márquez asumió el puesto de entrenador al reemplazar a Javier Aguirre luego de ser su asistente durante los últimos dos años. Ahora, el Káiser, tiene la misión de alistar al Tricolor de cara a la Copa del Mundo 2030, aunque su primer objetivo debe ser conseguir su primera victoria,

¿Cuánto tardaron los últimos DTs del Tri en ganar su primer partido?

Tras los dos empates en sus primeros dos partidos, Rafa Márquez ya demoró más que los últimos seis entrenadores de la Selección Mexicana en poder conseguir su primera victoria. El único que tampoco pudo conseguir su primer triunfo dentro de sus primers dos juegos al mando del equipo, fue Ricardo Ferretti, quien a tuvo que esperar hasta su tercer juego al mando para poder ganar.

Por su parte, Javier Aguirre, Jaime Lozano, Diego Cocca, Tata Martino, Juan Carlos Osorio y Miguel Herrera, Víctor Manuel Vucetich, no tuvieron que esperar más de un partido para poder llevarse su primer resultado positivo.

Ricardo Ferretti como entrenador Interino de la Selección Mexicana en el 2019 | MEXSPORT

Desde el año 2000, 14 diferentes entrenadores han estado al mando de la Selección Mexicana, de los cuales, sólo Rafa Márquez, Ricardo La Volpe y el Tuca Ferretti no pudieron ganar en sus primeros dos juegos al mando.

En el caso del Tuca, consiguió su primer triunfo en su tercer juego, la Final de Copa Concacaf ante Estados Unidos, para definir al club que representaría a la región en la Concacaf. La Volpe, por su parte, también tuvo que esperar hasta su tercer juego cuando venció a Bolivia en un amistoso.

Rafa Márquez en el banquillo de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cuándo podría ganar su primer juego Márquez?

Rafa Márquez tendrá una nueva oportunidad para poder sacar su primer triunfo esta misma semana pues, tendrá su tercer juego amistoso al enfrentarse a Estados Unidos. En caso de que la victoria no llegue dicho juego, tendrá una última oportunidad el 6 de octubre ante Chile.

En estos dos juegos Rafa Márquez buscará evitar convertirse en el primer entrenador desde Antonio López Herranz en 1952 que no logra ganar uno de sus primeros cuatro encuentros al mando de la Selección.