El juvenil de Xolos multiplicó su valor de mercado desde que apareció con la selección mexicana

Gilberto Mora tuvo una evolución acelerada desde su aparición con la Selección Mexicana, y su crecimiento también se refleja en el valor de mercado, debido a que el mediocampista de Xolos pasó de estar tasado en alrededor de 10 millones de euros antes del mundial a 25 millones tras su participación en la justa, de acuerdo con las cifras de Transfermarkt proporcionadas.

Esto significa que, en cuestión de semanas, su valor aumentó aproximadamente 15 millones de euros, un crecimiento cercano al 150 por ciento respecto a la cotización que tenía en mayo de 2026.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

De 1 a 25 millones de dólares

La evolución de Mora fue todavía más pronunciada si se toma como referencia su primera valuación. En octubre de 2024, pocos meses después de su debut en la Liga MX, Transfermarkt le ponía un valor cercano a 1.14 millones de dólares.

En diciembre de ese año apareció con una cotización de 2 millones de euros, mientras que para marzo de 2025 ya rondaba los 3 millones. Posteriormente llegó a los 10 millones de euros antes de la Copa del Mundo y finalmente alcanzó los 25 millones en la actualización posterior al torneo.

Gilberto Mora celebrando un gol con Xolos | IMAGO7

El mundial elevó su cotización

La actuación de Mora con México fue determinante para este último incremento. Con 17 años y 259 días, el jugador se convirtió en el segundo futbolista más joven en iniciar un partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales, solamente por detrás de Pelé.

Su participación en la Copa del Mundo terminó reflejándose directamente en el mercado con 15 millones de euros más en su cotización respecto a mayo, finalmente con los 25 millones de euros, Mora pasó a ser el futbolista mexicano con mayor valor de mercado registrado por Transfermarkt.