Rafael Márquez en su primera convocatoria llamó a rostros que pueden ser el futuro de la Selección

La Selección Mexicana comenzó un nuevo proceso con Rafael Márquez en el banquillo de cara a la Copa del Mundo de 2030. De igual manera, también hay una generación de jugadores que no estuvieron en el Mundial reciente, pero buscan consolidarse en el Tricolor y ser parte del próximo. Desde la portería, hasta el ataque, hay al menos cinco nombres que entran en esta posible renovación del conjunto azteca.

La portería: Alex Padilla y Oscar García, las nuevas caras

El retiro de Guillermo Ochoa, aunado a la lesión de Luis Ángel Malagón, abrió la puerta para los porteros que buscan oportunidad en Selección Mexicana. Y aunque Raúl Rangel luce como el más sólido, hay dos nombres que por edad y proyección podrían ser los nuevos guardametas del Tricolor: Oscar García, cancerbero del Leon, y Alex Padilla del Athletic Club.

Con 23 años de edad, Oscar García busca hacerle competencia en el arco del Tricolor al ‘Tala’. Incluso, el guardameta fue el titular en el duelo amistoso más reciente ante Perú. En dicho encuentro, García recibió un gol y tuvo un error en la salida que terminó en un disparo del equipo contrario.

Por otro lado está Alex Padilla, quien milita en el Athletic Club. A pesar de que en su club es el segundo portero debido a la presencia de Unai Simón, quien fue el mejor de la Copa del Mundo 2026, Alex fue llamado por Rafa Márquez. Aunque no es nacido en México, Padilla puede representar al Tricolor con 23 años y buscará consolidarse en el arco azteca.

Alex Padilla, portero mexicano en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Nuevo socio para Johan Vásquez en la zaga central?

En la defensa central, Johan Vásquez es inamovible. Con 27 años, consolidado en la Serie A y como capitán de su equipo y Selección, la pregunta es quien jugará a su lado en el Tricolor. Y aunque por edad César Montes podría llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo, también hay nombres nuevos que podrían entrar en la competencia directa en la zaga.

Uno de ellos es Víctor Guzmán, defensa central de Rayados. Con 24 años de edad, el central mexicano ha mostrado una gran fortaleza en los duelos individuales tanto terrestres como aéreos. Además, suele ser seguro con el balón en los pies, algo que demostró ante Perú al completar 50 pases de 52 que intentó; asimismo, anotó un gol en dicho encuentro.

Otro nombre con gran proyección y que ya está en el radar del Tricolor es Diego Campillo. También con 24 años, el defensor de Chivas se ha caracterizado por anticipar las jugadas defensivas y cortar líneas de pase. De igual manera, con balón suele ser vertical, tiene una conducción por arriba del promedio de los centrales en Liga MX y ayuda mucho con los pases progresivos, algo que puede encajar con el esquema de Rafael Márquez.

Aunque por ser perfil zurdo no podría ser socio de Johan Vásquez, otro defensor que está buscándose su lugar en la Selección es Everardo López. El zaguero de Toluca estuvo cerca de ser llamado a la Copa del Mundo 2026, sin embargo no se le dio la oportunidad. Ahora, con características similares a las de Campillo en cuanto al manejo de balón, podría ser llamado regularmente al Tricolor.

Víctor Guzmán celebra su primer gol con México | MEXSPORT

Denzell García, el plurifuncional con más proyección del Tricolor

Denzell García también es otro jugador que puede ser habitual en las convocatorias de Rafael Márquez. El mexicano de 23 años se desempeñó como Bravos como lateral, sin embargo, poco a poco se ha apoderado del mediocampo. Incluso, cuando jugaba por la banda derecha en defensa, el jugador tenía funciones de un interior.

Su gran lectura de juego, su facilidad para ganar los duelos individuales y su especialidad con los trazos largos pueden ser factores que jueguen en su favor para consolidarse con el Tricolor. Por lo pronto, en el duelo ante Perú jugó 61 minutos en el mediocampo y sumó una asistencia.

Denzell García enfrentando a Perú con un amistoso con la Selección Mexicana | IMAGO7

Las joyas de Chivas: de brillar en el Premundial Sub 20 a estar con Rafael Márquez

El Premundial Sub 20 que se jugó recientemente permitió que dos joyas de Chivas pudieran brillar. Además de ganarse más minutos con Gabriel Milito en el Guadalajara, tanto Santiago Sandoval como Hugo Camberos se pusieron en el radar para este nuevo proceso de Selección Mexicana con Rafael Márquez en el banquillo de cara a la Copa del Mundo 2026.

Y aunque en el partido ante Perú entraron de cambio hasta el minuto 78, pueden ser claves en este nuevo proceso. Por un lado está Santiago Sandoval, quien como característica principal tiene esa capacidad para encarar de afuera hacia adentro y rematar desde cualquier distancia. Por otro parte está Hugo Camberos, con mucho regate, muy abierto a la hora de atacar y con sacrificio defensivo.