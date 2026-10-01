El actor mexicano contó una increíble anécdota sobre cómo obtuvo el jersey tras la Final del Clausura 2013 ante Cruz Azul

El futbol está lleno de grandes historias y en México no es la excepción. Durante el podcast ‘El Posscass de Compass’ de Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa, el actor mexicano, Jesús Ochoa confesó tener la última playera que usó Christian 'Chucho' Benítez en el América, esto tras tomarla luego de icónica Final del Clausura 2013 ante Cruz Azul. Así mismo, reveló que su deseo es devolverla a la familia.

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¿Cuál es la historia de Jesús Ochoa?

Durante el programa de los ex ídolos americanistas, el reconocido actor y aficionado de las Águilas reveló una de las anécdotas más insólitas dentro del balompié nacional, pues relató cómo se quedó con la playera de uno de los últimos ídolos del americanismo durante los festejos del título 11 del club.

Estábamos en el palco de Azcarraga, todos los americanistas ya se habían ido, gana el América, cuando termina el partido nos dice a Chema y a mi ‘vamos a los vestidores’. Me meto a los vestidores y no había nadie, todavía estaban arriba festejando y llega en chinga, también en paz descanse, Chucho Benitez. Llega el camión, se quita la camiseta, se pone la bandera de Ecuador y se va, me quedé la playera”, reveló el actor.

Jesús Ochoa durante partido del América | x:@ChuchoOchoaMx

Tras mostrar tan valiosa pieza de colección todos los presentes se quedaron impactados, pues además de contar la anécdota llevaba el jersey del icónico delantero ecuatoriano. Sin embargo, Jesús Ochoa aseguró que no se quedará más tiempo con la, pues confesó que su deseo es regalarse al hijo de Benítez, el cual es actualmente jugador de las inferiores del Club América.

Esta playera la quiero regalar al hijo de Benítez que se que está en el América, en las fuerzas básicas. ‘Hijo, para tí en nombre de tu padre, la última camiseta que portó él en el América y fue en la mejor final que yo he visto en mi vida”, declaró Jesús Ochoa.

El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7

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La historia de Jesús Ochoa no solo conmovió a los presentes y a los seguidores del podcast, sino que volvió a desempolvar recuerdos de uno de los mejores goleadores que ha llegado a México en la última década, mismo que fue Tricampeón de goleo con el equipo de Coapa y que marcó uno de los cuatro penales ante La Máquina en aquella tanda final.

Por su parte, 13 años después el legado de Benitez sigue latente dentro de las instalaciones del club, pues su hijo, Roger Cristiano Benítez Chalá es actualmente parte de la plantilla Sub 17 del equipo y planea seguir los pasos de su padre, quien falleció solo dos meses después de dejar a las Águilas tras aquella Final.