El DT uruguayo ha tenido complicaciones con algunos jugadores

El carácter y la exigencia de Guillermo Almada lo han llevado a conseguir grandes resultados como entrenador, pero también le han generado roces con algunos de sus jugadores. Estos fueron algunos de ellos.

Ante Chivas, Henry Martín, Alan Cervantes y Alejandro Zendejas mostraron su molestia tras ser sustituidos y, de inmediato, vino a la mente de los aficionados que no es la primera vez que el técnico uruguayo vive una situación de este tipo.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2021, cuando Almada dirigía a Santos Laguna. En un partido ante Juárez, el entrenador decidió sacar a Diego Valdés. El chileno abandonó la cancha visiblemente molesto, pateó un asiento y arrojó una botella, lo que provocó una discusión acalorada en la banca.

Su etapa en Pachuca también tuvo episodios de disciplina. Uno de los casos más claros fue el de Jesús Trindade, jugador que llegó a los Tuzos en 2022 por petición del propio Almada. Sin embargo, el mediocampista apenas disputó 218 minutos en 14 partidos y terminó saliendo cedido al Coritiba. El propio entrenador reconoció que hubo cuestiones disciplinarias que no le gustaron y que, pese a haber solicitado su fichaje, decidió dejar de contar con él.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7

Pero Trindade no fue el único episodio. Durante su última etapa en Pachuca surgieron versiones sobre un desgaste entre Almada y algunos jugadores, particularmente alrededor de las exigencias del entrenador y la concentración del equipo. Algunos reportes hablaron de una relación deteriorada con el vestidor, mientras que Armando Martínez, presidente del Pachuca, negó que hubiera un rompimiento institucional y explicó que el desacuerdo estaba relacionado con la petición de los jugadores de tener mayor flexibilidad para dormir en sus casas, algo que Almada no consideraba conveniente.

Después, el uruguayo emigró a España. Pasó por el Valladolid y posteriormente dirigió al Real Oviedo, donde también hubo roces. Tras su salida, Federico Viñas aseguró que no le sorprendió la decisión por el día a día con Guillermo y que el grupo no era el mejor.

Guillermo Almada llegando al duelo ante Puebla | Imago7