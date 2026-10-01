Las rojiblancas sueñan con tener el mejor torneo de sus historia

El Atlético de San Luis Femenil está a cinco jornadas de conseguir algo inédito en su historia: clasificarse por primera vez a una liguilla de la Liga Femenil. Las potosinas atraviesan uno de sus mejores momentos desde su llegada al máximo circuito y la ilusión comienza a convertirse en una posibilidad cada vez más cercana.

Para Ignacio Quintana, director técnico del conjunto potosino, este escenario es consecuencia de un proceso que necesitaba tiempo, confianza y, sobre todo, resultados que respaldaran el trabajo realizado.

“Siempre hemos creído en esa fe en el trabajo y esa ilusión se ha mantenido. Siempre hemos creído que merecemos más y ahora lo estamos acompañando con estos resultados en el torneo, con un poco más de orden y contundencia y eso ha hecho que el trabajo se vea mejor. Lo único que necesitábamos era algo así para darle credibilidad. Esta felicidad está transformándose en puntos y esa posibilidad de clasificar, tenemos esa ilusión”, señaló.

Ignacio Quintana durante partido de San Luis Femenil | IMAGO7

El actual torneo también representa un capítulo especial para Quintana, quien dirigió por primera vez en la Liga Femenil al tomar las riendas del Atlético de San Luis. El estratega llegó al futbol mexicano después de haber desarrollado parte de su carrera en el extranjero, experiencia que ahora considera fundamental para la construcción del proyecto potosino.

De hecho, el técnico encuentra similitudes importantes entre el Atlético de San Luis y el proyecto que encabezó anteriormente en Panamá, particularmente en la elección de perfiles y en la manera de construir un equipo con jugadoras de la misma liga.

Atlético San Luis festeja gol ante Tigres Liga Femenil l IMAGO7

“En lo que coincidimos fue en la elección de los perfiles, y con jugadoras de la misma liga. Tenemos jugadoras de diversos perfiles, en Panamá hicimos algo parecido y los objetivos que ellas tenían los sincronizamos y creo que ahí el proyecto del Atlético de San Luis y el de Panamá se parecen bastante. Lo que doy ahora como DT fue por lo que aprendí ahí”, explicó.

Ese aprendizaje también le permitió entender que los proyectos necesitan tiempo para comenzar a mostrar resultados. Quintana destacó la confianza que recibió por parte de la institución para desarrollar su idea futbolística.

“Todos los técnicos cuando llegamos sabemos que no llegamos con una varita mágica, se necesita un tiempo. Con eso siempre estaré agradecido con el club por tener la fe en este trabajo”, apuntó.

Hoy, ese proceso tiene al Atlético de San Luis con 16 puntos y ubicado en el tercer lugar de su grupo, con cinco jornadas todavía por disputar. A ello se suma una producción ofensiva de 22 goles y el momento goleador de Enerlanys Higuera, quien suma 12 anotaciones.

Jugadoras de Atlético de San Luis celebrando anotación ante Tigres | MEXSPORT

Y precisamente la palabra historia comienza a tomar fuerza dentro del vestidor potosino. Quintana sabe que todavía quedan partidos por disputar, pero considera que el grupo tiene las condiciones para alcanzar un objetivo que, hasta hace poco, parecía lejano. El estratega prefiere mantener los pies en la tierra y enfocarse en sumar jornada a jornada, sin distraerse con el formato de competencia.

“Nosotros estamos trabajando con base a los puntos, estamos jugando para conseguir los puntos en los 14 partidos, estamos trabajando independiente de ese formato, estamos trabajando punto por punto”, explicó.

Acerca de que tanto ha beneficiado al Atlético de San Luis femenil, el nuevo formato de la competencia mexicana, el estratega del Atlético de San Luis comentó:

“Yo creo que vamos a esperar a que termine la temporada para saber quién se benefició o no. Nosotros estamos trabajando con base a los puntos, estamos jugando para conseguir los puntos en los 14 partidos, estamos trabajando independiente de ese formato, estamos trabajando punto por punto. Es igualada de condiciones. No comparto la idea de algunos dts en donde dicen que no les gusta formato quizá porque no los ha beneficiado. Yo te digo hoy mismo que me conviene” dijo entre risas.

Ignacio Quintana, entrenador de Atlético San Luis Femenil | MEXSPORT