¿Qué ha sido de Rodrigo Parra, arquero que debutó con errores?

Rodrigo Parra se lamenta por una jugada durante un duelo de Pumas | Mexsport

El portero de 18 años continúa en la institución a la espera de su oportunidad en el primer equipo

Rodrigo Parra, arquero que fue criticado en sus primeros partidos con Pumas en el Apertura 2025 sigue contemplado en la institución y en el primer equipo, sin embargo, continúa en desarrollo con las categorías inferiores del club.

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¿Cuáles fueron los errores de Rodrigo Parra?

Error de Rodrigo Parra durante un duelo en CU | IMAGO7

En el Apertura 2025, Pumas se quedó sin opciones en la portería, poco antes de la llegada de Keylor Navas, pues la lesión de Pablo Lara y la salida de Álex Padilla orillaron a Universidad Nacional a confiar en Parra.

En ese entonces, Parra tenía 18 años y, en sus partidos ante Pachuca y Santos Laguna cometió tres errores, especialmente en la salida con balón controlado y para cortar centros.

Tras ello, las redes sociales explotaron con críticas en contra del joven arquero, pero Pumas cubrió la posición con el histórico portero costarricense, Keylor Navas, quien se ha adueñado de la posición desde entonces.

Rodrigo Parra debutó en la Liga MX, pero sin mucho éxito | IMAGO7

Parra, aún en el proceso con Pumas

Actualmente, Rodrigo Parra está en la Sub-21 de Pumas, pero también está registrado en el primer equipo, por lo que Esteban Solari lo contempla para encuentros de Primera División.