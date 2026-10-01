Rodrigo Parra, arquero que fue criticado en sus primeros partidos con Pumas en el Apertura 2025 sigue contemplado en la institución y en el primer equipo, sin embargo, continúa en desarrollo con las categorías inferiores del club.
La defensa de Pumas, la zona más endeble del equipo
¿Cuáles fueron los errores de Rodrigo Parra?
En el Apertura 2025, Pumas se quedó sin opciones en la portería, poco antes de la llegada de Keylor Navas, pues la lesión de Pablo Lara y la salida de Álex Padilla orillaron a Universidad Nacional a confiar en Parra.
En ese entonces, Parra tenía 18 años y, en sus partidos ante Pachuca y Santos Laguna cometió tres errores, especialmente en la salida con balón controlado y para cortar centros.
Tras ello, las redes sociales explotaron con críticas en contra del joven arquero, pero Pumas cubrió la posición con el histórico portero costarricense, Keylor Navas, quien se ha adueñado de la posición desde entonces.
Parra, aún en el proceso con Pumas
Actualmente, Rodrigo Parra está en la Sub-21 de Pumas, pero también está registrado en el primer equipo, por lo que Esteban Solari lo contempla para encuentros de Primera División.
Dentro del club, Parra es bien valorado, pese a los errores cometidos en el Apertura 2025, pues consideran que fueron parte de las circunstancias y del proceso de su crecimiento.