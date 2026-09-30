El portero de Pumas volverá a ser convocado por la Selección de Costa Rica tras la salida de Fernando ‘Bocha’ Batista y la llegada de Bryan Ruiz como técnico interino

Keylor Navas está de regreso en la convocatoria de Costa Rica. Después de la destitución de Fernando ‘Bocha’ Batista por los malos resultados en la Liga de Naciones de la Concacaf, Bryan Ruiz tomó las riendas del equipo de manera interina y llamó al guardameta de Pumas para los próximos compromisos.

El arquero volverá a estar disponible para la selección tica, con la que no juega desde noviembre de 2025. Su último partido fue ante Honduras, en un encuentro correspondiente a las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

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Keylor Navas mantuvo su arco en cero ante Honduras

La última aparición de Navas con Costa Rica fue el 18 de noviembre de 2025, cuando enfrentó a Honduras en el Estadio Nacional de Costa Rica. El encuentro terminó 0-0 y significó el cierre de la participación de ambas selecciones en las eliminatorias mundialistas.

El guardameta tuvo intervenciones importantes para mantener su portería imbatida. De acuerdo con los registros de Concacaf, Navas realizó dos atajadas durante el partido, en el que los dos equipos quedaron fuera de la contienda por un boleto al Mundial de 2026.

Desde aquel compromiso, el portero de Pumas no había vuelto a aparecer en una convocatoria de la selección costarricense. Su ausencia se prolongó durante el inicio del proceso de Batista y los recientes encuentros de la Liga de Naciones.

Keylor Navas jugando en las eliminatorias de Concacaf con la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

Bryan Ruiz vuelve a contar con el arquero de Pumas

La salida de Batista abrió la puerta para el regreso de Navas. El entrenador argentino dejó el cargo después de un complicado arranque en la Liga de Naciones, con derrotas ante Curazao y Haití, y la Federación Costarricense de Futbol designó a Bryan Ruiz como técnico interino.

El exmediocampista incluyó a Navas en la convocatoria para los partidos ante Nicaragua y Haití, correspondientes a las últimas jornadas de la fase de grupos. Así, el guardameta tendrá la oportunidad de volver a defender el arco de Costa Rica después de más de diez meses.