El nombre de México apareció escrito con ‘J’ durante el amistoso ante la Furia Roja

Un error dividió a la fanaticada del futbol. Durante el amistoso entre la Selección de España y la Selección Mexicana Sub-20, un cartel con el nombre de ‘Méjico’ en lugar de México causó la indignación de algunos aficionados del Tricolor, pues consideraron una ‘falta de respeto’, independientemente de lo que establece la Real Academia Española (RAE).

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¿Qué pasó entre México y España?

Durante la Fecha FIFA no solo las selecciones mayores vieron actividad, pues el Tri Sub-20 también tuvo participación internacional. El equipo dirigido por Eduardo Arce se enfrentó a su similar de España en Madrid; sin embargo, el momento más viral no ocurrió durante el partido, sino antes, debido a un letrero con el nombre de México escrito de una manera ‘peculiar’.

En la previa del juego, el equipo nacional se dirigió a tomarse la fotografía conmemorativa del evento. Sin embargo, los jugadores notaron un detalle muy particular: el letrero con las banderas y los nombres de los equipos mostraba al Tri como ‘Méjico’ y no como México, situación que provocó sorpresa y desconcierto entre los futbolistas.

CAPTURA DE PANTALLA

Si bien los jugadores tomaron con ‘humor’ el momento, en redes sociales la situación generó polémica en torno a la escritura del nombre. Mientras algunos aseguraron que se trató de un simple error, otros lo tomaron como una falta de respeto. Además, ‘Méjico’ también es una forma aceptada por la Real Academia Española.

“No entiendo por qué la polémica, ambas formas son aceptadas por la RAE”, “El nombre oficial de México es con X, no es como ellos digan” y “Hijos de perra queriendo que se cambie el nombre de nuestro país como ellos quieren, como si aún fuéramos parte del reino de España”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales. También hubo usuarios que restaron importancia al asunto: “Polémica la de ustedes. El nombre está escrito correctamente”.

¿Cómo quedó el México vs. España?

Luego del insólito momento, las acciones se tornaron 100 por ciento futbolísticas. En el partido celebrado en el Estadio Cerro del Espino de Majadahonda, la Furia Roja, dirigida por Paco Gallardo, se impuso 2-0 al Tricolor con goles de Thiago Pitarch y José Antonio Montante.

El juego, que rindió homenaje a la ciudad de Ceuta, lugar donde originalmente se iba a disputar el partido, sirvió como preparación para ambas escuadras de cara al próximo Mundial Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, torneo en el cual ambos equipos ya aseguraron su participación.