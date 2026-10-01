La recta final de la Fase Regular en la Liga Femenil está cada vez más cerca y la Jornada 10 promete una cartelera repleta de competencia e intensidad, con los clubes buscando consolidarse en la parte alta de la tabla para asegurar su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. La transmisión de los encuentros se mantendrá distribuida a través de las señales y plataformas oficiales con derechos locales de cada institución: Fox Sports, ViX, TUDN, ESPN / Disney+, TV Azteca y los canales digitales propios de cada equipo.
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La revancha de las líderes
El enfrentamiento estelar de la fecha lo protagonizarán Monterrey y América. Las Águilas, vigentes monarcas del circuito rosa, llegan invictas con solo un empate en el torneo y presumiendo la mejor ofensiva tras golear 5-0 a León. Por su parte, las Rayadas se consolidan como la segunda mejor escuadra goleadora del certamen y buscan acortar distancias en lo más alto de la clasificación en un choque con aroma a revancha, recordando la reciente final donde las azulcremas se impusieron para coronarse campeonas.
Otro de los choques destacados de la fecha dominical será el duelo entre Pachuca y Toluca. Las Tuzas, urgidas de sumar unidades bajo su nueva dirección técnica para meterse en puestos de clasificación, recibirán a unas Diablas Rojas afianzadas en la cuarta posición del grupo y con la firme convicción de dar un golpe de autoridad en cancha ajena para afianzar su pase a la Fase Final.
Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026
Viernes 2 de octubre
Santos Laguna vs Puebla | 17:00 hrs. | Fox One / Tubi
Pumas vs Tigres | 19:00 hrs. | ViX
Monterrey vs CF América | 21:00 hrs. | ViX
Sábado 3 de octubre
Querétaro vs Atlético de San Luis | 17:00 hrs. | Fox One / Tubi
Club Tijuana vs Atlante | 19:06 hrs. | Fox One / Tubi
Necaxa vs Cruz Azul | 21:10 hrs. | Fox One / Tubi
Domingo 4 de octubre
Chivas vs FC Juárez | 17:00 hrs. | ViX
Pachuca vs Toluca | 19:06 hrs. | Fox One / Tubi
Jueves 22 de octubre
Atlas vs Club León | 19:06 hrs. | Fox One / Tubi