Dónde ver la Jornada 10 de la Liga Femenil: Canales, fechas y horarios del Apertura 2026

Las Rayadas son uno de los equipos que dominan la Liga Femenil | Imago7

El torneo entra en una etapa crucial rumbo a la Fase Final y la décima fecha trae duelos de alta intensidad, destacados por el choque entre Rayadas y América

La recta final de la Fase Regular en la Liga Femenil está cada vez más cerca y la Jornada 10 promete una cartelera repleta de competencia e intensidad, con los clubes buscando consolidarse en la parte alta de la tabla para asegurar su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. La transmisión de los encuentros se mantendrá distribuida a través de las señales y plataformas oficiales con derechos locales de cada institución: Fox Sports, ViX, TUDN, ESPN / Disney+, TV Azteca y los canales digitales propios de cada equipo.

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La revancha de las líderes

El enfrentamiento estelar de la fecha lo protagonizarán Monterrey y América. Las Águilas, vigentes monarcas del circuito rosa, llegan invictas con solo un empate en el torneo y presumiendo la mejor ofensiva tras golear 5-0 a León. Por su parte, las Rayadas se consolidan como la segunda mejor escuadra goleadora del certamen y buscan acortar distancias en lo más alto de la clasificación en un choque con aroma a revancha, recordando la reciente final donde las azulcremas se impusieron para coronarse campeonas.

Jugadoras de América en celebración en la Liga Femenil | IMAGO 7

Otro de los choques destacados de la fecha dominical será el duelo entre Pachuca y Toluca. Las Tuzas, urgidas de sumar unidades bajo su nueva dirección técnica para meterse en puestos de clasificación, recibirán a unas Diablas Rojas afianzadas en la cuarta posición del grupo y con la firme convicción de dar un golpe de autoridad en cancha ajena para afianzar su pase a la Fase Final.

Tatiana Flores en un partido de Tigres Femenil ante Juárez | MEXSPORT

Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026