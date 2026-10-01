La Selección Mexicana continúa su camino rumbo al Mundial Femenil 2027

Ignacio Quintana, técnico del Atlético de San Luis Femenil y exseleccionador de Panamá, lanzó una advertencia de cara al duelo que puede acercar al Tri Femenil al Mundial: las distancias en el futbol femenino de la región se han reducido y el talento haitiano que juega en clubes de élite obliga a tomar el partido con máxima seriedad.

Con la experiencia de haber llevado a Panamá a su primera Copa del Mundo Femenina, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, Quintana conoce de primera mano lo que significa disputar un proceso mundialista y enfrentar a selecciones que han reducido la brecha en el futbol internacional. Por ello, de cara al duelo ante Haití, pidió afrontar el compromiso con humildad y sin confiarse en el desarrollo que ha tenido la Liga MX Femenil.

No será fácil, tal ves hace unos 10 años hablábamos de un México vs Haití y nos dormíamos tranquilos de que ese resultado se iba a dar a favor de México, hoy es diferente. Haití si te pones a ver jugadoras por jugadora , están en los mejores clubes del mundo, y no solo con ellos sino con algunos países” comentó.

La convocatoria de la Selección Femenil para amistoso ante Jamaica l X: @Miseleccionfem

El técnico del Atlético de San Luis Femenil insistió en que tener una de las mejores ligas del continente no significa automáticamente que México tenga asegurado el pase a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

No daría por hecho que solo por tener una de las mejores ligas del mundo, a nivel de selecciones tenemos que ser una potencia. Hay que trabajar con esa humildad en la Selección Mexicana”, sentenció.

Ignacio Quintana, ex entrenador de San Luis Femenil | IMAGO7

Para Quintana, el crecimiento de la Liga MX Femenil también ha sido determinante para ampliar el abanico de futbolistas disponibles para la Selección Mexicana. Sin embargo, consideró que ese desarrollo debe ir acompañado de un trabajo constante a nivel de selecciones.

El que las jugadoras estén saliendo del país, el tema de la liga, creo que ahí Selección ya tiene un volumen importante de jugadoras nuevas. Y las jugadoras que ya están establecidas hay que darles la oportunidad y, si eso se logra, puede ser importante. Talento hay, pero la liga está ayudando”, apuntó.

Ignacio Quintana durante partido de San Luis Femenil | IMAGO7

Para la jugadora debe de ser un tema aspiracional, el ir a un mundial

Si alguien conoce cómo motivar a una selección para conseguir el pase al mundial, ese es Ignacio Quintana, quien sabe de primera mano lo que puede provocar un Mundial en una futbolista. El estratega potosino señaló que los grandes escenarios deben motivar a las jugadoras a demostrar que el crecimiento del futbol femenil va mucho más allá del espectáculo y la mercadotecnia.

Va a ser una experiencia increíble. Se tomó más al fanático local. Es tiempo de ver ese espectáculo; para la jugadora debe ser un tema aspiracional, el querer demostrar que no solo es marketing, que no son solo luces, sino que también hay un espectáculo táctico y técnico”, afirmó.

Selección Femenil festejando gol ante Puerto Rico l X: @Miseleccionfem

Para el técnico, llegar a un Mundial no solamente representa un logro deportivo, sino la culminación de años de trabajo, sacrificios y momentos complicados, tal y como lo vivió durante el proceso con Panamá de cara al Mundial del 2023.

Yo creo que son momentos que no se van a repetir mucho. Lo disfrutas de una forma diferente, pero hay un alivio de saber que todo ha valido la pena. Me llegaban flashazos de los malos momentos que vivimos y todos esos momentos se llevan ahí; ves a las jugadoras llorando y a la afición cantando el himno y quieres trabajar para eso”, relató.

El entrenador sabe lo que significa vivir un Mundial desde dentro. Como parte del cuerpo técnico de Panamá, estuvo presente en la histórica participación del conjunto canalero en la Copa del Mundo de 2018, donde Panamá consiguió marcar el primer gol de su historia en un Mundial. Ese momento permanece entre los recuerdos más importantes de su carrera.

El primer gol de Panamá en la Copa del Mundo engloba todo lo que éramos como equipo, lo que era yo. Recuerdo a mi esposa embarazada y estábamos festejando con los directivos, y esa alegría con la afición de ‘lo logramos’”, recordó.

México tiene frente a sí la oportunidad de volver a una Copa del Mundo, pero el boleto tendrá que ganarse en la cancha. Para Ignacio Quintana, el crecimiento del futbol femenil mexicano debe ir acompañado de la misma exigencia y humildad cuando se juega con la camiseta de la Selección.