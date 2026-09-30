El estratega Pedro López presentó la nómina de 23 futbolistas para los compromisos de la Fecha FIFA en Aguascalientes y Querétaro

El director técnico Pedro López presentó la tarde de este miércoles la lista de 23 futbolistas convocadas a la Selección Mexico Femenil para encarar los dos encuentros amistosos de preparación ante Jamaica durante la próxima Fecha FIFA, compromisos que servirán como antesala de cara al Campeonato de Concacaf W. La concentración del combinado nacional se desarrollará del 4 al 13 de octubre, teniendo como sedes de los cotejos el Estadio Victoria de Aguascalientes el próximo 9 de octubre y el Estadio Corregidora de Querétaro el 13 del mismo mes.

Podría interesarte Futbol Rebeca Bernal vuelve a marcar con Manchester United en Copa

Dentro de la convocatoria sobresale la presencia de Rebeca Bernal, quien lidera al grupo tras su reciente llegada al Manchester United en el futbol europeo, además de un importante bloque procedente de América con seis seleccionadas. El resto del plantel de la Liga Femenil se complementa con tres jugadoras de Pachuca, dos de Tigres, dos de Chivas, una de Pumas y una de Monterrey, sumadas a cinco elementos de la NWSL que aportan el toque internacional al equipo que busca afinar detalles para obtener la clasificación hacia la Copa del Mundo Brasil 2027.

Lista completa de jugadoras convocadas

Porteras: Esthefanny Barreras (Pachuca), Celeste Espino (América) y Blanca Félix (Chivas) Defensas:

Kimberly Rodríguez (América), Nicolette Hernández (Boston Legacy), Aaliyah Farmer (Chicago Stars), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns), Ana Mendoza (Pumas) y Jana Gutiérrez (América) Medios:

Rebeca Bernal (Manchester United), Nancy Antonio (América), Karla Nieto (Pachuca), Maricarmen Reyes (Tigres), Alice Soto (Rayadas), Alexia Delgado (Tigres) Delanteras:

Scarlett Camberos (América), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Charlyn Corral (Pachuca), Jasmine Casarez (Chivas), Montserrat Saldívar (América), Kiana Palacios (Utah Royals), Diana Ordóñez (Tigres)

Selección Femenil festejando gol ante Puerto Rico l X: @Miseleccionfem

Impulso desde las categorías inferiores: El salto de las figuras Sub 23 y Sub 20 a la Mayor

La lista de Pedro López refrenda el seguimiento y continuidad al trabajo realizado en las selecciones juveniles con la inclusión de elementos con recorrido reciente en categorías de límite de edad. Destaca el regreso a la Selección Mayor de futbolistas como Celeste Espino y Ana Mendoza, quienes formaron parte del plantel Sub 23 representativo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 bajo las órdenes de Vanessa Martínez, certamen donde la delegación azteca conquistó la medalla de oro.