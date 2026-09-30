La defensa mexicana nuevamente fue titular y aprovechó para hacerse presente en el marcador

Nadie la detiene. Rebeca Bernal no deja de aprovechar sus oportunidades con Manchester United y este miércoles nuevamente se hizo presente en el marcador, en el partido contra Durham Women en la Women's League Cup. La jugadora mexicana abrió el marcador en la segunda jornada de la Fase de Grupos, aunque las Red Devils no pudieron mantener la ventaja en el marcador.

Fue a los 11 minutos de partido que Bernal nuevamente demostró su capacidad goleadora en pelota parada y en un tiro de esquina, luego de un mal rechace de la defensa rival, puso el 0-1. Fue el tercer gol para Rebeca con el United y tercero en el torneo de Copa, luego de que la semana pasada marcó un doblete en la victoria 10-1 contra Sheffield.

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Así fue el gol de Rebeca Bernal con Manchester United

En un tiro de esquina cobrado por Jessica Simpson, la defensa de Durham no logró despejar y peinó el esférico hasta segundo poste, donde apareció Rebeca. La mexicana buscó mantener el balón dentro del campo y sacó un disparo muy bombeado, mismo que terminó por colarse a la portería. Madison McComasky de Durham, en su afán de evitar el gol, mandó hasta el fondo del arco el balón, pero el gol se acreditó a Bernal porque su tiro ya había cruzado la línea.

Rebeca Bernal en calentamiento previo al partido contra Durham | X: @ManUtdWomen

Fue el tercer tanto de Bernal con las Red Devils, luego de su doblete de la semana pasada, ambos también en tiro de esquina. Desafortunadamente, en esta ocasión el Manchester no pudo mantener la ventaja con comodidad y al 19' llegó el tanto del empate por un error de la portera Janina Leitzig. En un tiro libre, Lucy Watson disparó directo al arco, donde la alemana midió mal el bote y permitió que el esférico se colara entre ella y el poste.

Los dos equipos mantuvieron el empate un gol hasta el descanso, tras el cual el Manchester encontró contundencia para lograr otra goleada. Dominique Janssen, Monica Jusu Bah, Mared Griffiths y Jessica Anderson completaron la goleada 1-5 con la cual las dirigidas por Eva Olid se afianzan como líderes del Grupo A, gracias a su amplia diferencia de goles.

¿Cuándo juega de nuevo Rebeca Bernal con Manchester United?

Después de este compromiso, las Red Devils recibirán a Liverpool el próximo sábado 3 de octubre a las 6:30 horas (tiempo del centro de México), en la Jornada 5 de la Women's Super League. Hasta ahora, Bernal no ha sido titular en liga, por lo que tendrá la oportunidad de hacerlo este fin de semana contra las Reds.