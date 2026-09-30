El entrenador del Fulham enfrenta una sanción disciplinaria por cuestionar la imparcialidad de los árbitros luego del empate 1-1

El técnico del Fulham, Álvaro Arbeloa, fue acusado de mala conducta por la Federación Inglesa de Futbol (FA) tras realizar polémicas declaraciones en las que afirmó que los árbitros tuvieron preferencia para Manchester United. Las palabras del estratega ocurrieron en la entrevista televisiva posterior al empate 1-1 disputado el pasado 20 de septiembre, donde el conjunto dirigido por Michael Carrick rescató el punto en el minuto 89 mediante una anotación de Matheus Cunha tras un rebote. La FA sostiene que los comentarios del timonel actuaron de manera inapropiada al implicar parcialidad y poner en tela de juicio la integridad del cuerpo arbitral.

El enfado de Arbeloa se centró en el criterio del silbante, señalando que pitó todas las faltas a favor de los visitantes. Durante sus declaraciones postpartido, el entrenador soltó la frase que detonó el expediente disciplinario: "Después del partido contra el Man City supe que no dejarían perder al Manchester United aquí", haciendo alusión a una controvertida decisión del VAR en el derbi de Manchester.

Gol que Fulham celebra tras autogol de Licha Martínez | AP

El panorama de Arbeloa en el Fulham

El entrenador español, quien asumió el banquillo del Fulham durante el verano y aún no logra conseguir su primera victoria en el campeonato liguero, cuenta con plazo hasta este jueves para presentar su respuesta oficial ante la imputación de la FA.

Fulham vs Manchester United l AP

Por su parte, el arranque de campaña del Manchester United tampoco ha sido sencillo. El equipo únicamente ha registrado un triunfo en sus primeros cinco partidos de la Premier League, conseguido frente al Ipswich Town.