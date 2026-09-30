Por medio de redes sociales, el estratega dio su postura sobre la actualidad del club y afirmó que se mantiene leal

Tras varios días de silencio, finalmente Pep Guardiola se posicionó respecto a la situación que atraviesa Manchester City. El conjunto inglés fue declarado de inumerables infracciones financieras mientras el español estaba como técnico, a pesar de lo cual el estratega afirmó que su compromiso con los Citizens permanece intacto.

Mientras estuvo al mando de 2016 a 2026, el equipo de Guardiola, armado a golpe de grandes inversiones, conquistó seis títulos de la Premier League, la Champions League de 2023 y tres Copas FA, entre otros trofeos. Este amplio palmarés ahora está en entredicho debido a la investigación contra el club, en lo que se considera ampliamente el mayor escándalo en la historia del fútbol inglés.

El mensaje de Guardiola a Manchester City

En medio de esta polémica, Guardiola respaldó al club con un mensaje publicado el miércoles en las redes sociales. Fueron sus primeros comentarios públicos desde que un panel independiente publicó su informe explosivo el martes.

“Quiero que cada aficionado del Man City sepa que estoy aquí, más que nunca”, escribió Guardiola. "Estoy, siempre he estado y siempre estaré, detrás de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran (Soriano), de los jugadores, del personal, de Enzo (Maresca) y de ustedes, nuestros seguidores únicos. Que quede claro: saldremos adelante juntos”.

Pep Guardiola celebra con Manchester City | AP

Ferran Soriano es el director ejecutivo del club y Enzo Maresca reemplazó a Guardiola como técnico al final de la pasada Temporada 2025-26. “Los quiero a todos”, subrayó.

La publicación estuvo acompañada de fotos suyas con una camiseta del Manchester City celebrando con el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, levantando el trofeo de la Champions League, aplaudiendo a los aficionados y festejando el título de la Premier en 2023.

Las presuntas irregularidades financieras del City —posibles en parte gracias a lo que la liga dijo que fueron acuerdos comerciales “simulados”— ascendieron a más de 900 millones de libras (1.190 millones de dólares).