El delantero inglés habló de las diferencias entre el futbol inglés y el español

Anthony Gordon cayó como anillo al dedo al Barcelona. Pese a que su fichaje fue ampliamente criticado, especialmente por el costo, el delantero ha respondido al cuadro culé aportando en las victorias del equipo. Ante su buen arranque en el futbol español, el futbolista inglés decidió responder a sus antiguos críticos.

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Los números de Gordon en Barcelona

El cuadro blaugrana decidió pagar 80 millones de euros al Newcastle para hacerse de los servicios del delantero inglés. El fichaje llegó como respuesta a la salida de jugadores com Lewandowski, Ferrán Torres y, sobre todo, Marcus Rashford.

Pese a que en un inicio se esperaba que Gordon pudiera remplazar algunas de las anotaciones de estos jugadores, la realidad es que, con el paso de Raphinha a ser mediapunta, la banda izquierda ha sido ocupada por Gordon y tras siete juegos disputados, ha demostrado ser una gran adición.

En este arranque de liga, Gordon ha disputado seis juegos de siete posibles, en los cuales ha sido titular en cinco de ellos. En estos juegos, logró colaborar con cinco asistencias, liderando la competencia en esta categoría. El único problema es que, aún no ha podido marcar con el conjunto culé.

Anthony Gordon en la victoria del Barcelona | AP

Responde a sus críticos

Tras este buen inicio, Gordon decidió responder a algunos de sus críticos. Durante la Fecha FIFA de este septiembre, el delantero aseguró que su estilo de juego ha sido más respetado y destacado desde que llegó a Barcelona pasando se ser un futbolista que sólo brilla por su atletismo a que se le elogie por su calidad.

"Creo que me he convertido en un jugador diferente a los ojos de mucha gente. Siempre he tenido la sensación de que, en Inglaterra, la gente me respetaba porque era rápido y presionaba, pero en realidad nunca respetaban la calidad y la inteligencia con las que juego", declaró Gordon, concentrado con la selección inglesa, a ITV.

Anthony Gordon en un partido de LaLiga con Barcelona | AFP

Diferencias entre Inglaterra y España

El nuevo futbolista de Barcelona aseguró que el cambio llegó debido a las diferencias de juego entre la Premier League y LaLiga. Para Gordon, el llegar al cuadro culé fue un voto de confianza en su calidad pues considera que es necesaria para poder formar parte del club.

"En Inglaterra nunca se respetó de verdad porque la gente solo me veía como alguien muy rápido y agresivo. En España aprecian mucho mi inteligencia y mi calidad porque, en el Barça, si no tienes técnica, si no eres inteligente, no sirves", agregó el delantero surgido en Everton.