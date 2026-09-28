"Para mí, eres el mejor": Declan Rice sorprende a Lamine Yamal tras triunfo de España

El hijo del futbolista inglés pidió conocer a la estrella del Barcelona y el encuentro terminó con un contundente elogio de Rice para el español

Lamine Yamal fue protagonista dentro y fuera del terreno de juego después de la victoria de España 3-2 sobre Inglaterra en Wembley por la UEFA Nations League. El futbolista del Barcelona marcó y generó peligro durante el encuentro, pero una vez terminado el partido protagonizó un momento especial con Declan Rice y su hijo.

La escena comenzó en los vestidores de Wembley, cuando Anthony Gordon se acercó a Lamine para transmitirle una petición. Rice, quien no pudo disputar el encuentro debido a una lesión, lo esperaba porque su hijo quería conocer al internacional español y tomarse una fotografía con él.

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Declan Rice | AP

¿Qué le dijo Declan Rice a Lamine Yamal?

Lamine aceptó la petición y se dirigió al lugar donde se encontraba el jugador del Arsenal junto con su hijo. Pese al desgaste del encuentro y la atención que había generado su actuación ante Inglaterra, el español accedió a tomarse la fotografía con el pequeño.

Rice agradeció personalmente el gesto y aprovechó el encuentro para dedicarle unas palabras al atacante del Barcelona. "Para mí, eres el mejor", le dijo el centrocampista inglés a Lamine, en un momento que se produjo después del triunfo español en Wembley.

El elogio llegó mientras el nombre de Lamine continúa presente en las conversaciones alrededor del Balón de Oro. Esta vez las palabras procedieron de un futbolista de Inglaterra que, pese a no haber podido disputar el encuentro, estuvo presente después del partido y facilitó el encuentro entre su hijo y el español.

Lamine Yamal tras anotar con España a Inglaterra en la UEFA Nations League | AP

Lamine Yamal también brilló en la cancha de Wembley

Antes del encuentro con Rice, Lamine había sido uno de los protagonistas del triunfo de España. El atacante abrió el camino para su selección con un gol durante los primeros minutos y mantuvo presencia constante en el ataque español durante el compromiso.

España terminó imponiéndose 3-2 en uno de los escenarios más reconocidos del futbol internacional. La actuación de Lamine volvió a colocarlo entre los nombres principales del combinado español, que consiguió salir de Wembley con la victoria ante la selección inglesa.