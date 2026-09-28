La publicidad con lema "RD Congo-Coeur d'Afrique" ha desaparecido

De forma misteriosa ha desaparecido el logo del patrocinador que ostentaban las camisetas de entrenamientos del FC Barcelona en esta temporada después de múltiples controversias en esta relación.

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¿Cuál es el vínculo?

Ha mediados de 2025 el conjunto catalán había firmado un acuerdo estratégico con el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) para las próximas cuatro temporadas, es decir, hasta 2029.

FC Barcelona en un entrenamiento con Rodri | X:@FCBarcelona

Este acuerdo comprendía a que todos los equipos profesionales del club lucirán el logotipo “RD Congo - Coeur de Afrique” en la parte posterior de sus camisetas de entrenamiento. Cabe mencionar que, este patrocinio se extendería hasta la Temporada 2028-2029.

Las polémicas

El objetivo del convenio era impulsar el deporte como herramienta de desarrollo, paz y formación, tanto en la RDC como a nivel internacional; sin embargo, la polémica creció hace unos meses cuando la Fiscalía Provincial abrió una investigación debido a una presunta irregularidad de fondo en el contrato de patrocinio.

De acuerdo a reportes, en su momento dos congoleños residentes en Francia denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción española desatando la solicitud de la apertura de una investigación penal a la Fiscalía de Barcelona.

FC Barcelona | X:FCBarcelona

El señalado fue el ministro de Deportes de la RD del Congo, Bambu Ntubuanga, el club y los directivos azulgranas responsables del contrato. Medios especializados estimaron que el acuerdo generaría ingresos de alrededor de 44 millones de euros para el club.

En las últimas semanas se desató nuevas polémicas luego que el periodista Steve Wembi denunciara que el contrato había generado discrepancias entre los participantes en la firma del acuerdo.

Laporta en asamblea I @FCBarcelona