Julián Álvarez en lamento con Atlético de Madrid en el partido contra Villarreal | AFP

Deco, director deportivo de los culés, descartó insistir en contratar al argentino

No seguirán insistiendo. Luego de poco más de tres meses de intentos de negociaciones, Barcelona se ha rendido en tratar de contratar a Julián Álvarez. Deco, presidente deportivo del cuadro culé, afirmó que no seguirán persiguiendo al delantero del Atlético de Madrid.

Barcelona se rinde con Julián

En pleno Mundial, Julián Álvarez anunció que quería buscar un nuevo equipo pues ya no estaba a gusto con el Atlético de Madrid. Fue entonces que diversos equipos, entre ellos Barcelona y Real Madrid mostraron su interés.

El cuadro culé fue uno de los más insistentes, ofreciendo hasta 120 millones de euros por el atacante argentino y parecía que podrían llegar a un acuerdo. Desafortunadamente para el cuadro blaugrana, los Colchoneros cerraron la puerta y evitaron desacataron la salida de su delantero.

Tras la negativa de Atlético de Madrid, Barcelona se vio forzado a buscar un nuevo centro delantero en el mercado, pero sin cerrar la puerta a que Julián llegara en otro mercado de fichajes. Hoy, sin embargo, ya han descartado su llegada.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid en la Temporada 2026-27 | AFP

Deco se olvida del delantero

Deco, presidente deportivo del equipo, habló en Portugal Football Summit de Lisboa, donde aclaró la situación de Julián Álvarez y afirmó que ya es un 'tema del pasado'.

“Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Estamos contentos con lo demás. Espero que él también esté bien, esté ayudando a su club y al final es esto. Hay muchos negocios, muchos fichajes que no nos suelen pasar”.

Deco junto a Joan Laporta | fcbarcelona.es

Contentos con su equipo

Pese ano poder contratar a Julián Deco no minimiza su actual plantilla y destaca el haber podido fichar a Gabriel Jesus. El directivo afirmó que tras la negativa del Atlético de Madrid, decidieron buscar a un nuevo atacante y cayeron con el brasileño.

“Gabriel Jesus no estaba en los planes porque no sabíamos cuál era su situación. Se hablaba mucho de que podía renovar y, en el momento en que decidimos que Julián era imposible, empezamos a buscar soluciones”,

Gabriel Jesus celebrando anotación con le Barcelona | AP