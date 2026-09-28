El próximo 25 de noviembre se tendrán que hacer presentes en los juzgados 1 y 2 de Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, deberá acudir el próximo 25 de noviembre a los Juzgados de Madrid, donde está citado a un acto de conciliación con el FC Barcelona a raíz de unas declaraciones que realizó sobre el denominado caso Negreira.

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

El procedimiento se originó después de que el Barcelona presentara una demanda de conciliación contra Pérez, al considerar que algunas de sus declaraciones sobre el caso Negreira podrían ser constitutivas de calumnias y afectar a la imagen de la institución azulgrana. La audiencia está prevista para las 9:40 horas en la Sala de Vistas de los Juzgados 1 y 2 de Madrid.

¿Qué dijo Florentino Pérez?

Las declaraciones que provocaron la reacción del Barcelona fueron realizadas por Florentino Pérez el pasado mes de mayo. En ellas, el dirigente madridista se refirió a los pagos realizados durante años por el club catalán a sociedades vinculadas con José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Pérez sostuvo públicamente que el Barcelona había sido beneficiado por el estamento arbitral y utilizó términos como “corrupción” y “enriquecer a los árbitros” al referirse a la controversia. Las palabras del presidente madridista generaron una respuesta del conjunto azulgrana, que decidió estudiar acciones legales.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid en un evento | realmadrid.com

Barcelona presentó demanda

El Barcelona presentó posteriormente la demanda de conciliación y reclamó una retractación por parte de Pérez respecto de determinadas afirmaciones. La entidad catalana señaló que, si no se alcanzaba un acuerdo en esta instancia, podría avanzar con una querella criminal por un presunto delito de calumnias.

El caso Negreira continúa siendo investigado por la justicia española. La causa analiza los pagos realizados por el Barcelona a empresas relacionadas con Negreira durante varios años. El club catalán ha sostenido que los pagos correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros, mientras que la investigación judicial analiza su posible finalidad.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ganó las pasadas elecciones | AP

En paralelo, el Real Madrid ha mantenido una posición activa en el caso y está personado en el procedimiento judicial. La confrontación entre ambos clubes se ha trasladado así del ámbito deportivo al institucional y ahora también a los tribunales, con Florentino Pérez como protagonista de la acción iniciada por el Barcelona.