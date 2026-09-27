Pausa de hidratación con cerveza en el duelo del Madrid ante el Bremen | Captura de pantalla

Un partido de leyendas entre Real Madrid y Werder Bremen dejó una de las imágenes más curiosas del futbol europeo, luego de que antiguos jugadores de ambos clubes recibieran cerveza durante una pausa de hidratación en pleno terreno de juego.

El encuentro se disputó en Alemania como parte de los festejos por los 100 años del Weserstadion, casa del Werder Bremen, y reunió a cerca de 40 mil aficionados. Más allá del triunfo 4-3 del conjunto alemán, la particular manera en la que los futbolistas aprovecharon uno de los descansos terminó robándose los reflectores.

El escudo del Real Madrid | ESPECIAL

Leyendas de Real Madrid y Werder Bremen reciben cerveza en pleno partido

La escena ocurrió durante la primera parte, cuando el árbitro detuvo momentáneamente las acciones para realizar una pausa de hidratación. En ese momento, trabajadores ingresaron al campo con bandejas para atender a los jugadores de ambos equipos.

Sin embargo, además de las habituales bebidas para hidratarse, los exfutbolistas recibieron vasos de cerveza y otras bebidas. Aílton, una de las figuras históricas del Werder Bremen que participó en el encuentro, fue captado disfrutando de una cerveza antes de que se reanudaran las acciones.

La imagen contrastó con las pausas de hidratación de los partidos oficiales, donde los jugadores suelen consumir agua o bebidas deportivas. En esta ocasión, al tratarse de un encuentro de exhibición y de una celebración especial para el club alemán, el descanso adquirió un tono mucho más relajado.

Werder Bremen festejó los 100 años del Weserstadion ante Real Madrid

El partido formó parte de las celebraciones por el centenario del Weserstadion, uno de los recintos históricos del futbol alemán. El ambiente festivo, sumado a la tradición cervecera del país, permitió que la peculiar pausa se convirtiera en una de las postales más comentadas del encuentro.

Las imágenes de los exjugadores recibiendo cerveza rápidamente provocaron comentarios y bromas entre los aficionados, quienes destacaron la informalidad del partido y la sorpresa de algunos futbolistas cuando observaron las bandejas ingresar al terreno de juego.

Weserstadion | Wikipedia