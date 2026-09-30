¿Por qué Tatiana Flores está en el hospital? Esto se sabe

Tatiana Flores con molestia en el juego de Tigres y Juárez del ApertUra 2026 | MEXSPORT

La futbolista de Tigres compartió detalles sobre su estado de salud tras quedar fuera de las últimas convocatorias del equipo

Tatiana Flores generó preocupación entre la afición de Tigres Femenil luego de compartir una fotografía en redes sociales en la que se le observó internada en un hospital. La atacante de las Amazonas había quedado fuera de las últimas convocatorias del equipo, sin embargo, no fue sino hasta hoy que se dio a conocer la razón de sus ausencias.

La futbolista mexicana publicó este martes, una imagen a través de su cuenta de Instagram, aunque no dio mucha información sobre su estado de salud. En la foto se puede ver que está en el Hospital Christus Muguerza, un centro de alta especialidad, generando más preocupación.

Tatiana Flores en un partido de Tigres Femenil ante Juárez | MEXSPORT

Tatiana Flores acudió al hospital por una molestia en el pie

De acuerdo con reportes de la prensa local en Monterrey, la presencia de Tatiana Flores en el hospital estaría relacionada con una molestia en el pie, misma que habría surgido después de recibir un golpe durante los últimos días.

La situación habría llevado a Tatiana a perderse los últimos partidos del equipo en el Apertura 2026. Hasta el momento, la futbolista sólo había disputado cuatro partidos, el último de ellos siendo el 6 de septiembre cuando su equipo recibió a Santos.

Desde aquel juego, Tatiana había quedado fuera de las convocatorias del equipo por lo que se perdió los juegos ante América, Toluca y Atlético de San Luis. Ahora, todo apunta a que se perderá más juegos del actual torneo.

Historia de Instagram de Tatiana Flores desde un hospital | CAPTURA

Tigres Femenil confirma su lesión

Poco después de la historia de Tatiana Flores en redes sociales, Tigres lanzó un comunicado en el que explicaron la situación de la futbolista. Las Amazonas informaron que su atacante tuvo que ser intervenida por una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.