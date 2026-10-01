Malagón en partido con la Sub-21 de América en la Liga MX | IMAGO 7

El portero de las Águilas aseguró que vivió momentos muy difíciles luego de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón vivió uno de los momentos más complicados de su carrera a principios de 2026; el arquero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, lesión que lo obligó a quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 con México y del resto de la temporada con las Águilas del América, situación que en propias palabras del jugador, le hizo temer ‘no volver a caminar’.

“Siempre se ve la luz al final del túnel”

Luego de que el arquero mexicano sufriera la rotura del tendón de Aquiles en marzo de 2026, el propio Luis Ángel confesó ya encontrarse mejor y agradecido de superar tan complicada etapa. Sin embargo, el miedo nunca dejó de salir de la cabeza del arquero americanista.

Estoy feliz, agradecido de estar bien de mi lesión, me daba miedo ni siquiera volver a caminar y bueno hoy verme aquí otra vez, en este entorno, está vibra del equipo contento y créeme que siempre mis aspiraciones van a ser jugar y ganar otro título con este equipo”, declaró Malagón para Claro Sports.

Luis Ángel Malagón con América en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Así mismo, el propio Malagón aseguró que pudo ‘ver la luz al final del túnel’ gracias al apoyo de muchas personas en su vida, principalmente el de su familia, su esposa y sobre todo su hija y el proceso de su nacimiento.

Dicen que siempre se ve la luz al final del túnel y gracias a dios lo pude encontrar, lo encontré en mi familia, en mi hija. Antes de nacer un camarada me dijo que ahí iba a encontrar el amor y la verdad si, créeme que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ayudó tanto meses a pesar de que es una bebé, créeme que su amor, su esencia, su presencia hizo que la tristeza de ese momento y esa incertidumbre se fueran”, añadió.

Malagón y Rodolfo Cota en celebración con América | IMAGO 7

Finalmente, Luis Ángel no quitó mérito al club y a sus compañeros y amigo de equipo, pues también confesó que lo apoyaron en el proceso, desde miembros del staff hasta otros futbolistas de las águilas del América.

Mis compañeros, todos ellos, el staff, Uriel, ósea mis amigos que han han estado ahí, Zendejas, Henry, créeme que para mi fueron muy importantes”, concluyó el guardameta mexicano.

Malagón en la banca de América en la Liga MX | IMAGO 7

Malagón apunta a volver con América

Luego de varios mese fuera y de un periodo extenso de recuperación, el arquero de 29 años de edad está cada vez más cerca de regresar con el primer equipo. Luis ángel lleva ya un par de semanas sumando minutos con el América Sub-21, además de contar con un par de convocatorias en el banquillo del equipo de Guillermo Almada.

Ahora con la Fecha FIFA y dos amistosos en Estados Unidos, Luis Ángel desfila en la lista de convocados para los duelo ante Cruz Azul y Chivas, por lo que hay una probabilidad de que pueda ver acción luego de más de cuatro meses fuera de las canchas del máximo circuito.