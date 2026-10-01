¿Apunta a un grande de Argentina? Esto es lo que se sabe sobre Antonio Mohamed y el Toluca

El entrenador argentino ha ganado varios trofeos, pero aún quiere uno más

Antonio Mohamed vive uno de los mejores momentos de su carrera como entrenador, pero todavía tiene una cuenta pendiente. El actual técnico del Toluca ha conquistado varios títulos en el futbol mexicano, aunque uno de sus grandes objetivos profesionales sigue siendo ganar la Copa Libertadores.

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De acuerdo con información de Alberto Bernard, revelada en Infiltrados (de lunes a viernes a las 13:00 horas, en todas las plataformas de RÉCORD), el estratega argentino tiene entre sus principales deseos dirigir algún día a Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de su país y del continente.

Por ahora, el Turco no contempla una salida inmediata del Toluca. La información señala que Mohamed terminará el actual año futbolístico con los Diablos Rojos, equipo con el que ha construido una etapa exitosa y con el que todavía mantiene objetivos por cumplir.

Turco Mohamed en el partido entre Toluca y Santos Laguna | IMAGO7

Mohamed sueña con ganar la Libertadores

Aunque Huracán es el equipo de sus amores, distintas circunstancias complicarían un eventual regreso del entrenador al conjunto de Parque Patricios. Por ello, Boca aparece como uno de los destinos que más le atraen pensando en un eventual regreso al futbol argentino.

La posibilidad de llegar al conjunto Xeneize también está relacionada con uno de los pocos trofeos que todavía busca conquistar en su trayectoria: la Copa Libertadores. Mohamed considera que dirigir a un club con aspiraciones constantes al título continental podría acercarlo a ese objetivo.

Trofeo de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná | X @Libertadores

El Turco seguirá al frente del Toluca

Sin embargo, el propio entrenador sabe que antes deberá mantener el nivel mostrado con Toluca. Una buena actuación en la Copa Intercontinental podría fortalecer todavía más su cartel y colocarlo en una posición favorable en caso de que en el futuro surja una oportunidad en Boca Juniors.

Mohamed ha conseguido consolidar un proyecto ganador con los Diablos Rojos. Durante su etapa en el club escarlata ha levantado dos títulos de Liga MX y una Concacaf Champions Cup, resultados que lo mantienen como uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano en los últimos años.