La directiva de Monterrey avanza en las negociaciones para extender el contrato del defensa central

Monterrey busca darle continuidad a Carlos Salcedo y trabaja en la renovación del defensa mexicano, con la expectativa de que el acuerdo pueda hacerse oficial durante los próximos días. El zaguero permanecería así dentro de los planes de la institución albiazul para sus siguientes compromisos en la Liga MX.

El futbolista ha sumado participación con el conjunto regiomontano desde su llegada, en una etapa en la que ha tenido actividad en diferentes encuentros. Su continuidad representaría una alternativa más para el cuerpo técnico en la zona defensiva.

Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizaron pelea en redes | MEXSPORT

En cuanto a sus números con La Pandilla, Salcedo registra un total de 28 partidos disputados, en los que ha conseguido aportar una asistencia. Además, ha acumulado mil 881 minutos dentro del terreno de juego.

En el aspecto disciplinario, el defensor mexicano suma 10 tarjetas amarillas y una expulsión, estadísticas que también forman parte de su recorrido con la camiseta de Monterrey.

Matías Almeyda, entrenador de Monterrey | MEXSPORT

La intención de renovar al zaguero apunta a mantenerlo dentro de la estructura del equipo, mientras la directiva continúa con la planificación de la plantilla. Se espera que los detalles de la negociación puedan quedar resueltos en el transcurso de estos días.