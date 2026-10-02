Monterrey busca darle continuidad a Carlos Salcedo y trabaja en la renovación del defensa mexicano, con la expectativa de que el acuerdo pueda hacerse oficial durante los próximos días. El zaguero permanecería así dentro de los planes de la institución albiazul para sus siguientes compromisos en la Liga MX.
¿Qué pasa con los Rayados de Matías Almeyda?
El futbolista ha sumado participación con el conjunto regiomontano desde su llegada, en una etapa en la que ha tenido actividad en diferentes encuentros. Su continuidad representaría una alternativa más para el cuerpo técnico en la zona defensiva.
En cuanto a sus números con La Pandilla, Salcedo registra un total de 28 partidos disputados, en los que ha conseguido aportar una asistencia. Además, ha acumulado mil 881 minutos dentro del terreno de juego.
En el aspecto disciplinario, el defensor mexicano suma 10 tarjetas amarillas y una expulsión, estadísticas que también forman parte de su recorrido con la camiseta de Monterrey.
La intención de renovar al zaguero apunta a mantenerlo dentro de la estructura del equipo, mientras la directiva continúa con la planificación de la plantilla. Se espera que los detalles de la negociación puedan quedar resueltos en el transcurso de estos días.
De esta manera, Carlos Salcedo podría prolongar su etapa con Rayados y seguir defendiendo los colores albiazules. Aunque se espera que el anuncio oficial llegue próximamente, por ahora la renovación se mantiene a la espera de su confirmación.