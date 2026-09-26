Monterrey atraviesa un momento de irregularidad en el Apertura 2026, con tan solo 13 puntos

Rayados atraviesa un momento de irregularidad bajo el mando de Matías Almeyda. La derrota 4-2 ante Atlante en la Jornada 10 del Apertura 2026 volvió a dejar dudas alrededor del proyecto del técnico argentino, que después de 10 fechas tiene al Monterrey en la posición 10 con 13 puntos.

El problema no se limita al resultado ante los Potros. En sus últimos seis partidos contando Liga MX y Leagues Cup, Rayados solamente ha conseguido un triunfo, acompañado por empates y derrotas que han impedido al equipo meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Uros Durdevic, jugador de Rayados, en lamento tras falla ante Atlante, en el Apertura 2026

Almeyda reconoce superioridad del Atlante

La irregularidad se ha convertido en una constante para el equipo de Almeyda. Después de vencer 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 9, Monterrey tenía la oportunidad de darle continuidad al resultado y escalar posiciones, pero terminó cayendo ante un Atlante que aprovechó los errores defensivos y llegó a marcar cuatro goles.

Incluso el propio Almeyda reconoció que su equipo fue superado por los dirigidos por Miguel Herrera. "Lo más difícil en el futbol es mantener el equilibrio y eso es lo que nos está faltando hoy. Fuimos superados y cuando somos superados, hay que reconocerlo", señaló el estratega después del encuentro.

Matías Almeyda, entrenador de Monterrey | MEXSPORT

¿Monterrey, bajo la lupa?

La derrota también vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del Monterrey. Aunque cuenta con nombres importantes en ofensiva, el equipo ha mostrado dificultades para mantener el equilibrio durante los 90 minutos y ante Atlante volvió a conceder varios espacios que terminaron costando el partido.

Con 13 puntos y en el décimo lugar, Rayados todavía se mantiene en la pelea por entrar en los puestos de clasificación, pero la distancia con los equipos de la parte alta y la falta de regularidad empiezan a generar presión alrededor del proyecto de Almeyda. El argentino tendrá ahora que encontrar respuestas para evitar que la irregularidad termine comprometiendo el objetivo del equipo en el Apertura 2026.