Santino Loza, canterano de los Tuzos, fue invitado por el LASK de Austria

El futbol europeo abrió sus puertas a un nuevo mexicano. Santino Loza, juvenil de Pachuca viajó a Austria para entrenar y ser evaluado por el LASK de Linz, equipo que mostró interés en sus cualidades durante una visita a las instalaciones de los Tuzos gracias a una alianza que busca fomentar la exportación y crecimiento de las fuerzas básicas.

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¿Cómo surgió el acuerdo?

La invitación surgió a partir de la colaboración internacional entre Grupo Pachuca y el LASK, fortalecida mediante la Red de Clubes Asociados del Ajax. Esta alianza tiene como objetivo intercambiar conocimientos, experiencias y métodos de trabajo enfocados en el desarrollo de jugadores.

Durante la visita del departamento deportivo del conjunto austriaco a Pachuca, los representantes del club tuvieron la oportunidad de observar a distintos elementos de las fuerzas básicas. Entre ellos destacó Santino, quien llamó la atención del equipo europeo y recibió la invitación para viajar a Linz.

Santino Loza con los Tuzos de Pachuca Sub-17 | IMAGO7

¿Cómo es la experiencia de Santino Loza?

Una vez en Austria, el joven futbolista comenzó un periodo de entrenamiento y evaluación con el LASK, en el que puede conocer de primera mano las exigencias del futbol europeo, trabajar en un entorno diferente y adaptarse a una metodología distinta a la que desarrolla en México.

La experiencia le permite convivir con jugadores y entrenadores de otra cultura futbolística, una oportunidad que puede contribuir a su crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha. Hasta el momento, su estancia ha sido positiva, de acuerdo con la información compartida por el entorno del club mexicano.

Además de la actividad deportiva, Santino ha recibido una cálida bienvenida por parte de sus compañeros y del cuerpo técnico del LASK. Como muestra de la convivencia con el equipo, el canterano incluso celebró su cumpleaños junto a sus nuevos compañeros durante su estancia en Austria.

Santino Loza con Pachuca en juego de Liga MX Sub-17 | IMAGO7

Grupo Pachuca busca impulsar el talento mexicano en el extranjero

Junto con la situación individual de Santino Loza, su experiencia refleja el alcance de las alianzas internacionales que Grupo Pachuca mantiene con otros clubes para generar oportunidades de formación para sus jóvenes futbolistas.

El intercambio de conocimientos y metodologías permite que los jugadores de las fuerzas básicas tengan acercamientos con diferentes modelos de desarrollo, amplíen su experiencia y conozcan las exigencias de otras ligas.