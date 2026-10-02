El Puebla opera con normalidad, sin deudas, pese a reclamo de Henaine

Jugadores de Puebla en el estadio Cuauhtémoc previo al juego de Jornada 9 de Liga MX | IMAGO7

El conjunto de la Angelópolis aseguró que todo es una confusión generada desde el entorno de Ricardo Henaine

Aunque diversos medios poblanos aseguran que La Franja tiene cuentas congeladas, el Club Puebla desvela a RÉCORD que no tiene notificación judicial alguna y opera con absoluta normalidad, incluso sin deudas por primera vez, explica la directiva a RÉCORD.

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La marca ya la ganó La Franja

Dentro del conjunto camotero reconocen que la difusión de esta ‘confusión’ ha sido generada desde el entorno de Ricardo Henaine, quien ha buscado a través de distintos medios “obtener un beneficio personal de derechos que no le corresponden”, tácticas que han llegado a la “extorsión”.

La directiva del club enfranjado explicó a RÉCORD que Henaine quiere hacerse de los derechos del nombre del equipo, pero la directiva ha recibido del IMPI al menos 19 resoluciones favorables, que han declarado caducidad y nulidad de las marcas que reclama el empresario poblano.

Uniforme de Puebla | IMAGO7

Con estabilidad financiera por primera vez

Por primera vez en un larguísimo tiempo, el conjunto de la Angelópolis tiene finanzas equilibradas, sin necesidad de vender jugadores para subsistir. La salida de Emiliano Gómez a Tigres fue “obligada por el jugador y su agente, no porque necesidad urgente del dinero”.

Además, el Puebla opera sin afectación alguna en actividades deportivas, administrativas y financieras, contrario a lo que publican medios de la entidad allegados a Henaine.