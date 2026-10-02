El club aseguró que continúa con su defensa jurídica tras la medida precautoria que contempla asegurar hasta 223.6 millones de pesos en cuentas y activos de la empresa que lo administra

El Puebla respondió a las versiones difundidas por Ricardo Henaine Mezher, luego de que un juzgado ordenara una medida precautoria sobre cuentas bancarias, inversiones y otros activos financieros de Operadora de Escenarios Deportivos, empresa relacionada con la administración del equipo. La medida forma parte del litigio civil 611/2026 y contempla recursos por hasta 223.6 millones de pesos.

A través de un comunicado, La Franja aseguró que no ha sido notificada de los supuestos ordenamientos judiciales, aunque afirmó que ya atiende el asunto y que continuará utilizando los recursos legales disponibles para defenderse. El conjunto poblano también rechazó los señalamientos realizados por el expropietario del club y cuestionó las acciones que, según su versión, ha emprendido Henaine durante los últimos años.

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Puebla asegura que continuará su defensa legal

El club señaló que Ricardo Henaine ha recurrido durante años a distintas acciones con la intención de obtener beneficios relacionados con derechos que, de acuerdo con la institución, no le corresponden. En su posicionamiento, Puebla incluso calificó algunas de esas acciones como actos que han llegado “incluso a niveles de extorsión”.

Como parte de su argumento, la institución destacó que ha obtenido 19 resoluciones favorables ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las mismas que, según el comunicado, declararon la caducidad y nulidad de registros de marca que estaban en poder de Henaine.

El conflicto tiene entre sus puntos centrales la disputa por derechos de propiedad industrial, incluida la marca “La Franja Puebla Futbol”, registrada a nombre de Ricardo Henaine y cuyo supuesto uso ilícito forma parte del litigio actual.

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Club Puebla asegura que opera con normalidad

Pese a la medida precautoria, el Puebla aseguró que sus actividades no se han visto afectadas y afirmó que tanto sus operaciones deportivas como administrativas y financieras continúan desarrollándose con normalidad.

La institución también sostuvo que mantendrá su postura dentro del proceso legal y que continuará defendiendo sus intereses ante cualquier acción relacionada con el conflicto.

“Seguiremos trabajando con seriedad, enfocados en el presente y en seguir construyendo el futuro dentro y fuera de la cancha”, concluyó el Club Puebla en su comunicado.

La medida ordenada por el juzgado, cabe señalar, es de carácter precautorio y no representa una resolución definitiva sobre el fondo del litigio entre las partes. El proceso judicial continuará mientras se analizan los argumentos y pruebas correspondientes.