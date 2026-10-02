Jugadores de Puebla tras la derrota ante Tigres en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El equipo poblando enfrenta embargo por 223.6 millones de pesos en disputa legal

Puebla atraviesa un nuevo problema, sin embargo, esta vez se da fuera de los terrenos de juego. Este episodio se da dentro del conflicto legal que mantiene al empresario Ricardo Henaine Mezher con el grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego. Un juzgado de Puebla ordenó el embargo precautorio de cuentas bancarias, inversiones y otros activos financieros de Operadora de Escenarios Deportivos, empresa filial de TV Azteca que está relacionada con la administración del equipo de la Liga MX.

La medida contempla recursos por un monto de 223.6 millones de pesos y forma parte del litigio civil 611/2026, iniciado por Henaine Mezher contra el consorcio encabezado por Salinas Pliego.

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De acuerdo con la información disponible sobre el proceso, la resolución fue emitida por el Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Extinción de Dominio del estado de Puebla. El objetivo del embargo precautorio es mantener bajo resguardo recursos que podrían utilizarse para cubrir un eventual pago de daños y perjuicios, en caso de que así se determine al finalizar el juicio.

El procedimiento no representa, por sí mismo, una resolución definitiva sobre el fondo de la disputa. El litigio continúa en los tribunales mientras las partes presentan sus argumentos y pruebas correspondientes.

Jugadores de Puebla en el estadio Cuauhtémoc previo al juego de Jornada 9 de Liga MX | IMAGO7

¿Por qué fue ordenado el embargo contra la empresa vinculada al Puebla?

El conflicto legal tiene como uno de sus principales puntos la marca registrada "La Franja Puebla Futbol", cuyos derechos de propiedad industrial aparecen formalmente a nombre de Ricardo Henaine Mezher ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La demanda presentada por el empresario sostiene que dicha marca habría sido utilizada de manera ilícita. Este señalamiento es parte central del litigio civil 611/2026 y es el motivo por el que se solicitó una medida para proteger el patrimonio de la empresa relacionada con la operación del conjunto poblano.

Logo de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

Según reportes del portal especializado Grada, para que el juzgado concediera el embargo precautorio, Henaine tuvo que presentar previamente una garantía económica. El empresario depositó una fianza judicial de 22.36 millones de pesos, equivalente al 10 por ciento del monto que se busca asegurar mediante la medida.

Después de que se cumplió con este requisito, el juez Rogelio Pérez Sánchez ordenó notificar a las instituciones financieras del país para que procedieran con la retención de los recursos correspondientes de la empresa señalada en el proceso.

Uniforme de Puebla | IMAGO7

El conflicto legal también alcanza la operación del club

La empresa Operadora de Escenarios Deportivos tiene un papel relacionado con la gestión jurídica y financiera del Puebla, por lo que la resolución judicial incorpora directamente a una compañía vinculada con la administración del equipo de la Liga MX.

El embargo precautorio no significa que el Puebla haya sido despojado de sus bienes ni que exista una determinación definitiva sobre la propiedad del equipo. La medida está dirigida contra los recursos y activos financieros de la empresa mencionada dentro del litigio.