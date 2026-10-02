El Community Manager del club publicó un video acompañado de ‘Color Esperanza’, lo que provocó críticas de aficionados que recordaron un caso similar ocurrido con Puebla

“A este CM no lo van a despedir?”, fue la respuesta de la afición de la Liga MX cuando Santos Laguna compartió un video acompañado de la canción ‘Color Esperanza’, publicación que rápidamente provocó reacciones entre los aficionados del conjunto lagunero.

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la Liga MX, quienes cuestionaron el contenido y relacionaron el mensaje con el momento que atraviesa el equipo. Algunos aficionados incluso recordaron el episodio protagonizado anteriormente por el Community Manager del Puebla, quien también estuvo en el centro de la conversación por una publicación en redes sociales.

“Que corran al CM”

“A caray, y pensar que el CM del Puebla fue despedido por publicar la misma canción que en su momento. Le voy al Santos Laguna; me da gusto 3 partidos ganados al hilo, pero al final esto también sería como una burla”.

¿Por qué ustedes sí y por qué cuando Puebla la usó, se pusieron a llorar?

Aficionados reaccionan al video de Santos Laguna

El uso de ‘Color Esperanza’ fue el elemento que más llamó la atención de los seguidores, pues la canción suele asociarse con mensajes relacionados con mantener la esperanza ante momentos complicados.

Sin embargo, lejos de generar una reacción positiva, la publicación provocó comentarios críticos por parte de aficionados que consideraron que el contenido no correspondía con la situación actual del equipo.

La conversación rápidamente se trasladó a redes sociales, donde algunos usuarios hicieron referencia al caso del Puebla y al papel que pueden tener los Community Managers de los clubes cuando realizan publicaciones que generan molestia entre sus propias aficiones.

Tras un partido en el que el Puebla venció a Santos Laguna, el CM publicó un video con los goles usando de fondo la canción ‘Color Esperanza’. La publicación generó molestia y reclamos directos (involucrando reacciones alusivas a personajes como Chava Iglesias), lo que obligó al club a borrar el material, ofrecer disculpas y posteriormente despedir al Community.

Puebla vs. Santos | IMAGO7

El antecedente del Community Manager del Puebla

El caso volvió a aparecer en los comentarios de la publicación de Santos Laguna como una comparación entre ambas situaciones, aunque cada episodio ocurrió bajo circunstancias diferentes.

Pese a que Santos lleva 3 partidos consecutivos con una victoria, a las personas no se les ha olvidado el incidente que hubo recientemente con el Puebla.