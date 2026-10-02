André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

Adidas, la marca de las tres líneas perdería a uno de los dos clubes que patrocina hoy en día

Tigres es uno de los dos equipos que visten Adidas en la actualidad de la Liga MX; sin embargo, eso podría cambiar próximamente, pues en menos de un año, los Felinos podrían cambiar de marca para sumarse como el segundo equipo que vista Reebook, quienes actualmente visten a los Xolos de Tijuana.

Con información de Footy Headlines, las razones del cambio de marca por parte de los de la UANL no se deberían a otra cosa más que un intento fallido de renovar, lo cual ha obligado a que se busque un nuevo patrocinador para antes de que el contrato termine a finales de la temporada, es decir, a mitad del 2027.

¿ADIós tras dos décadas?

Luego de más de 20 años en los que Adidas ha sido el patrocinador principal de los Tigres, todo parece indicar que vendrá una nueva marca para vestir a los Tigres que actualmente son dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, ya que por más que se ha intentado, ni el club ni la marca de las tres líneas, han logrado llegar a un acuerdo para extender su contrato comercial.

Ya con la posibilidad de la no renovación latente, hay algunas marcas que han levantado la mano para poder vestir a los jugadores felinos, con Reebook llevando la delantera, tal y como logró hace poco quedarse con la vestimenta de Xolos, quienes dejaron de ser parte de los tantos equipos que visten Charly Futbol.

Alan Pulido, en su etapa como jugador de Tigres en 2014 | IMAGO7

La separación de Tigres y Adidas no es para nada un tema menor, pues ambos han trabajado juntos desde 2006, así que cuando el contrato termine, habrán sido 21 años de una unión importante, y dejará a América como el único equipo que vista la marca alemana en el torneo mexicano.

Los mejores jerseys de Tigres que ha dejado adidas

A lo largo de sus 20 años de alianza, adidas dejó una amplia colección de jerseys que se convirtieron en piezas especiales para la afición de Tigres. Algunos destacan por su diseño, otros por la época en la que fueron utilizados y varios más por estar ligados a los momentos más importantes en la historia reciente del club.

Entre los modelos más recordados aparecen el jersey del Apertura 2017, utilizado durante la histórica Final Regia que Tigres conquistó ante Rayados, así como el diseño minimalista de 2014 y el tercer uniforme blanco con detalles dorados de 2021. Cada uno representó una etapa distinta de los felinos y, con el paso de los años, se transformaron en piezas buscadas por coleccionistas y aficionados.

Jugadores de Tigres en festejo, durante el partido del Campeón de Campeones 2015-2016 | IMAGO7