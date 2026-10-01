André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

La leyenda de los Tigres compartió en sus redes sociales una fotografía de su pasaporte

André-Pierre Gignac volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con México. El histórico exdelantero de Tigres compartió a través de sus redes sociales una fotografía de su pasaporte mexicano, documento con el que presumió nuevamente su condición de ciudadano naturalizado.

El atacante francés ha construido buena parte de su vida en territorio mexicano desde su llegada a Monterrey en 2015. Con el paso de los años, Gignac no solamente se convirtió en uno de los extranjeros más destacados en la historia de la Liga MX, sino que también estableció una conexión especial con el país.

La imagen publicada por el delantero rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por la relación que ha mantenido con México durante más de una década. El futbolista ha manifestado en diferentes ocasiones su cariño por el país y su intención de permanecer ligado a él incluso después de concluir su etapa profesional.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

Gignac presume su pasaporte mexicano

Gignac ya había expresado públicamente su sentimiento de pertenencia a México. Durante el Mundial de 2026, incluso se definió como "un mexicano más", mientras que distintos reportes habían señalado previamente que había completado su proceso de naturalización años atrás.

El francés llegó a Tigres en el verano de 2015 procedente del Olympique de Marsella y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras de la institución. Su debut se produjo en la Copa Libertadores frente al Internacional de Porto Alegre y poco después consiguió su primera anotación con la camiseta felina.

Pasaporte de André-Pierre Gignac | Captura de pantalla

Una historia ligada a México y Tigres

Su paso por el conjunto universitario estuvo acompañado de campeonatos y récords individuales. Gignac terminó por convertirse en el máximo goleador histórico de Tigres y en una de las figuras más representativas de la época más exitosa del club regiomontano.

Después de 11 años con el equipo, Gignac terminó su vínculo contractual con Tigres en 2026. El delantero dejó la institución como uno de sus máximos referentes y con más de 200 anotaciones oficiales, además de múltiples campeonatos de Liga MX y el título de la Concacaf conseguido en 2020.