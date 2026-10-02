Las Centellas buscan sumar sus primeros puntos del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Victoria, mientras que La Máquina intenta reencontrarse con el gol para subir en puestos de Liguilla

Necaxa recibe a Cruz Azul en el choque correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Femenil, encuentro que se disputará este sábado 3 de octubre a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Victoria y cuya transmisión en vivo estará disponible a través de la señal de Tubi y Fox One.

La escuadra de las Centellas saltará a su terreno de juego con la urgencia absoluta de frenar una racha negativa de nueve derrotas consecutivas en lo que va del torneo, ubicándose en el último lugar del Grupo B como el único equipo de la competencia que aún no suma puntos y contabilizando apenas tres goles a favor.

Por su parte, el conjunto de La Máquina se ubica en el séptimo escalón del Grupo A con 12 unidades acumuladas y busca apretar el paso en la recta final de la Fase Regular para asegurar su boleto a la Liguilla.

Jugadoras de Cruz Azul en celebración en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

Las celestes llegan a suelo hidrocálido con la encomienda de romper una sequía de dos partidos sin festejar una anotación, donde registran 11 dianas en todo el torneo.

Balance histórico parejo en la previa del duelo en Aguascalientes

El historial reciente entre ambas instituciones refleja un panorama sumamente equilibrado en el circuito rosa. En sus últimos 10 enfrentamientos directos, las estadísticas señalan un balance de tres victorias para Necaxa, cuatro triunfos para Cruz Azul y tres empates.

Necaxa busca una victoria en la Jornada 8 de la Liga Femenil

Pese a que las Centellas no han logrado marcar en sus últimos cuatro partidos disputados, buscarán aprovechar la localía para romper los pronósticos frente a una escuadra cementera necesitada de unidades.

Dónde ver Necaxa vs Cruz Azul Femenil