Fundación del Cáncer de Mama A.C conmemora 20 años de que comenzó su campaña de detección temprana

Por vigésimo año consecutivo, el futbol mexicano se unirá en la Campaña Rosa, misma que tiene como objetivo la sensibilización respecto al cáncer de mama. La iniciativa de la Fundación del Cáncer de Mama A.C (FUCAM) contará con el apoyo de los equipos de la Liga MX, Liga Femenil y Liga de Expansión para invitar a las aficionadas a la autoexploración para la detección temprana.

Este jueves 1° de octubre, se llevó a cabo el evento oficial para presentar la campaña, en el cual participó el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola. También estuvo presente el director general y fundador de FUCAM, Fernando Guisa, quien agradeció la colaboración del futbol mexicano para impulsar que este mensaje llegue a más gente.

Podría interesarte Futbol México no puede confiarse ante Haití y sus figuras: Ignacio Quintana

"Quiero agradecer de manera muy especial a Mikel Arriola por su sensibilidad y liderazgo continuo a esta causa. Gracias por ser un aliado incondicional del bienestar de las mujeres mexicanas. La detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, esta unión estratégica con la Liga MX y sus patrocinadores es tan valiosa. El futbol tiene la capacidad de llegar a mucha gente", declaró.

¿Qué medidas tomará la Liga MX como parte de la campaña?

Según la información compartida por el organismo, entre las acciones de este año con la campaña -cuyo lema es "Una revisión puede cambiar la jugada", se instalarán diez unidades médicas móviles de FUCAM en distintos estadios. Cada una de estas unidades tendrá la capacidad de realizar hasta 70 mastrografías al día.

Evento de presentación para la Campaña Rosa de 2026 | LIGA MX

La campaña también contará con la participación de sobrevivientes de cáncer de mama, quienes fungirán como embajadoras y embajadores durante los encuentros. La intención es llevar estas acciones a 104 partidos a lo largo de las tres divisiones, en las cuales, como cada año, habrá elementos distintivos de la Campaña Rosa: redes de porterías, banderines, gafetes de capitán, y balones rosas. Además, habrá un parche conmemorativo.

La Campaña Rosa también contará con contenidos digitales, un sitio web con información sobre cáncer de mama, un video educativo sobre la autoexploración, y un registro para las jornadas de mastografías. De igual forma, se subastarán jerseys de las tres ligas y los fondos se destinarán a la adquisición de prótesis mamarias externas y brasieres postoperatorios para beneficiarias de Fundación RETO y FUCAM.