El defensor de los felinos quiere llevarse el triunfo ante los Diablos Rojos

Joaquim Pereira reconoció la mejoría que ha tenido Tigres en la zona defensiva desde su llegada al equipo, aunque señaló que ahora deberán trabajar en el último tercio de la cancha para conseguir mayor contundencia y sumar los tres puntos.

“Sí, justo cuando llegó, entrenamos mucho la línea defensiva para mejorar este aspecto y tuvimos mucha mejora, estamos sufriendo pocos goles. Ahora hay que mejorar en el último tercio de la cancha para terminar las jugadas, para meter más goles y así salir con los tres puntos.”

El defensor brasileño también habló sobre los antecedentes recientes contra Toluca, pues ambos equipos se enfrentaron en las dos últimas finales disputadas por Tigres. Pereira reconoció que fueron derrotas dolorosas, pero descartó que el próximo encuentro deba tomarse como una revancha.

“Sí, fue un golpe duro a las dos finales, pero son partidos diferentes. Ahora es otro partido, otro campeonato. Entonces tenemos que enfocar bien. No creo que tenemos que pensar en revancha esas cosas porque son partidos diferentes. Entonces, para mí, la clave es la concentración.”

Joaquim Pereira enfrentándose a Rayados en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Con Tigres buscando acercarse a los puestos de Liguilla, Pereira dejó claro que el objetivo del plantel es mantenerse en la pelea por la clasificación. Para conseguirlo, aseguró que deberán enfocarse en cada partido, comenzando por Toluca y posteriormente pensando en Chivas.

“Sí, sin duda. Nuestro objetivo es este, pensar en la liguilla. Tenemos que luchar por eso y tenemos que pensar partido a partido, pensar en Toluca ahora, después pensar en Chivas y así es. Entonces, enfocarnos, concentrarnos en ese partido porque es un partido muy clave para nosotros, para lograr el objetivo que anhelamos.”