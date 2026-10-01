"El objetivo de Rayadas no es ganarle al América, es ser campeonas": Marcela Restrepo baja el tono de la revancha ante América

La colombiana descartó la "sed de revancha" ante América tras el Clausura 2026

Rayadas se prepara para enfrentar al América en la Jornada 10 del Apertura 2026, un encuentro que ha generado expectativa luego de la final del torneo pasado, en la que el conjunto regiomontano cayó ante las Águilas. Sin embargo, para Marcela Restrepo, el duelo representa un partido más dentro del camino que tiene el equipo en busca del campeonato.

Bueno, pues creo que todos los equipos son rivales a vencer y hasta nosotras mismas. Siempre les digo en el vestuario: somos nosotras contra nosotras mismas y creo que todos los equipos nos preparamos para ser campeones. Entonces, creo que es un rival más que, al final, tenemos que ganar y mantener la ilusión para ser campeones.

Las palabras de la defensora llegan después de que Jana Gutiérrez señalara que para Rayadas el enfrentamiento ante América podía representar una revancha por lo ocurrido en la final anterior. Restrepo, sin embargo, consideró que todavía no se puede catalogar de esa manera, debido a que apenas se disputa la décima fecha del campeonato.

Jana Gutiérrez lanza comentario hacia Rayadas AP26 l MEXSPORT

Bueno, pues creo que cada quien lo ve como lo quiera. Seguramente, si este partido fuera decisivo para ver quién es campeón, sí concuerdo con ella, sería una revancha. Pero hasta ahorita tengo entendido que es la fecha 10 del Apertura 2026 y, obviamente, el objetivo de Rayadas no es ganarle al América, es ser campeonas. Esto se trabaja cada día, cada semana. Tenemos objetivos individuales, objetivos semanales y objetivos diarios. Para mí, es la fecha 10.

Restrepo también destacó que la Liguilla representa un escenario completamente distinto, por lo que consideró que todavía es demasiado pronto para señalar a un equipo como el rival a vencer o anticipar cómo se desarrollará la pelea por el campeonato.

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