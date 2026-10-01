Las auriazules reciben a las Amazonas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en un choque crucial para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la Fase Regular

Pumas recibe a Tigres en el esperado duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026, encuentro que se disputará este viernes 2 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión en vivo estará disponible a través de las señales de ViX, Canal 9 en televisión abierta y el canal oficial de YouTube de la Liga Femenil.

Las universitarias saltarán a su cancha con la urgencia de reencontrarse con la victoria tras rescatar un amargo empate frente a Atlante, resultado que de momento las mantiene instaladas en la cuarta posición de la tabla general con 13 puntos.

Por su parte, las Amazonas llegan a la capital del país inmersas en una racha irregular tras igualar ante San Luis y tropezar frente al América, descalabro que les costó perder el liderato del torneo para colocarse en la segunda posición del Grupo A. Ante esta situación, el cuadro regiomontano buscará aprovechar el escenario para sumar de a tres y no ceder más terreno en la pelea por el primer lugar de la clasificación.

Tigres festeja gol ante Atlético San Luis Liga Femenil l IMAGO7

Dominio histórico de las Amazonas ante las Universitarias

En el balance histórico, las estadísticas favorecen ampliamente a la escuadra visitante. En los 14 enfrentamientos más recientes entre ambas instituciones, Tigres presume una hegemonía marcada con un registro de 12 victorias, un empate y únicamente un triunfo a favor del conjunto auriazul, conseguido en el torneo Apertura 2025.

Jugadoras de Pumas en celebración ante Puebla en la Liga Femenil | IMAGO 7

Pumas vs Tigres Femenil