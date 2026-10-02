Elías Montiel lanza mensaje a la afición mexicana para el duelo del Tri ante Pachuca

El mediocampista mexicano invitó a los seguidores al arranque de la preparación de la Selección Sub-23 rumbo a Los Ángeles 2028

La Selección de México Sub-23 puso en marcha su nuevo proceso internacional de la mano del director técnico Eduardo Arce, enfocado en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. En la antesala del primer compromiso de esta etapa, el futbolista Elías Montiel lanzó un mensaje directo a la fanaticada nacional para hacer sentir el respaldo en las tribunas: "Incondicionales, los esperamos el viernes 2 de octubre en el Estadio Hidalgo. Compren sus boletos", expresó el jugador del Atlas para motivar la asistencia del público hidalguense.

El combinado tricolor disputará este viernes 2 de octubre a las 20:00 horas un choque de preparación frente a Pachuca sobre la cancha del Estadio Hidalgo como parte de la Copa Pachuca. Este encuentro marcará el inicio del rodaje para una convocatoria juvenil que combina elementos con rodaje en el máximo circuito y promesas en ascenso que buscan afianzarse dentro de la estructura de selecciones nacionales.

La convocatoria de Eduardo Arce y la agenda del Tricolor Sub-23

Dentro de la nómina citada por Arce destacan guardametas como César Camacho (Pachuca), Pablo Lara (Pumas), Emmanuel Ochoa (Cruz Azul) y David Shrem (Toluca). Asimismo, la lista cuenta con figuras jóvenes de la Liga MX como Iker Fimbres (Monterrey), Yael Padilla (Tijuana), Heriberto Jurado (Puebla), Alejandro Cárdenas (América) y el propio Elías Montiel.

Selección Mexicana Sub-23 rumbo a Los Ángeles 2028 | MEXSPORT

Tras concluir su participación en la Bella Airosa, el representativo nacional se trasladará a la capital para continuar con su concentración.

El segundo examen del cuadro tricolor se llevará a cabo el próximo lunes 5 de octubre de 2026, cuando midan fuerzas frente al Atlante en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

Próximos partidos de la Selección Mexicana Sub-23