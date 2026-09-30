El juvenil de Toluca recibió su primera convocatoria con el combinado nacional tras la baja de Pablo Lara

David Shrem Serur es uno de los nuevos rostros que se incorporan al proceso de la Selección Mexicana Sub-23. El guardameta de 21 años, actualmente perteneciente al Toluca, recibió su primera convocatoria con el representativo juvenil luego de la lesión de Pablo Lara, quien causó baja de la concentración.

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Nacido el 18 de agosto de 2005 en el Estado de México, Shrem mide 1.94 metros y se desempeña como portero. Además de ser mexicano, también cuenta con las nacionalidades española e israelí, una condición que está relacionada con su historia familiar y, en el caso de España, con los años que pasó formándose futbolísticamente en ese país.

Su historia en el futbol comenzó desde pequeño, pero su carrera tomó un rumbo internacional cuando emigró a España antes de cumplir 15 años. Ahí llegó a las fuerzas básicas del Atlético de Madrid, donde permaneció alrededor de dos años y medio. Posteriormente pasó por el Rayo Alcobendas, también en Madrid, antes de que un torneo en Oviedo llamara la atención del Pachuca.

David Shrem durante la Jornada 6 del Apertura 2026 | IMAGO7

Con los Tuzos continuó su desarrollo y llegó a entrenar con categorías mayores. Incluso fue considerado dentro del plantel del Pachuca que disputó la Copa Intercontinental de la FIFA en 2024. En 2026, Shrem cambió de equipo y se incorporó al Toluca como tercer portero, detrás de Hugo González y Luis García.

Aunque todavía no ha debutado en la Liga MX, el guardameta ya ha tenido experiencia entrenando dentro de un primer equipo y ha compartido trabajo con porteros de amplia trayectoria. El propio Shrem ha señalado que uno de sus objetivos es consolidarse en Primera División y, posteriormente, regresar al futbol europeo.

David Shrem con el Toluca Sub-21 durante el Apertura 2026 | IMAGO7

Ahora, esa trayectoria le abrió la puerta de la Selección Mexicana. Originalmente, Shrem no aparecía en la convocatoria de Eduardo Arce para los partidos ante Pachuca y Atlante; sin embargo, tras la lesión de Pablo Lara, la Federación Mexicana de Futbol anunció su incorporación al grupo Sub-23.

El Tri Sub-23 enfrentará a Pachuca el próximo 2 de octubre en el Estadio Hidalgo y posteriormente se medirá con Atlante el 5 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento. Para Shrem, será su primera oportunidad dentro de una convocatoria de Selección Mexicana y un nuevo paso en un proceso que tiene como objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.