El América ya no es el rey de los clásicos, debido a que las Águilas atraviesan una racha negativa de 10 partidos consecutivos sin conseguir una victoria frente a Chivas, Cruz Azul y Pumas, una situación que contrasta con el dominio que el conjunto azulcrema había construido en los últimos años.
¿Cuál será el cierre del Apertura 2026 para el América?
De acuerdo con los últimos resultados, el último fue 1-1 ante Guadalajara y a parte de una derrota 1-2 frente a Cruz Azul. Anteriormente, América había caído ante Chivas y Pumas por el mismo marcador. Antes de estos resultados América no había conseguido victoria ante ninguno de sus rivales teniendo: empates 1-1 y 0-0 ante La Máquina, igualadas 3-3 y 3-3 frente a los universitarios, una derrota 3-4 contra Cruz Azul y el reciente 2-2 ante Chivas.
Cuatro derrotas y seis empates
La secuencia refleja la dificultad que tuvieron las Águilas para imponerse en los partidos de mayor rivalidad. En estos 10 encuentros, América acumula cuatro derrotas y seis empates, sin poder convertir ninguno de estos compromisos en una victoria.
La última victoria del América ante uno de sus tres acérrimos rivales se remonta al 27 de septiembre de 2025, cuando derrotó a Pumas en el Apertura 2025.
Almada, ante el reto de recuperar al América
Con Guillermo Almada al frente, las Águilas tienen ahora la misión de recuperar el peso que durante años tuvieron en los Clásicos. El entrenador uruguayo enfrenta una situación particularmente complicada: romper una racha que ha dejado al América sin triunfos, ahora su oportunidad de retornar la victoria se dará ante Chivas en el amistoso que disputarán en Estados Unidos.