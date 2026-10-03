Las Águilas dejaron atrás su época de dominio en los partidos de mayor rivalidad y acumulan una decena de encuentros sin ganar

El América ya no es el rey de los clásicos, debido a que las Águilas atraviesan una racha negativa de 10 partidos consecutivos sin conseguir una victoria frente a Chivas, Cruz Azul y Pumas, una situación que contrasta con el dominio que el conjunto azulcrema había construido en los últimos años.

De acuerdo con los últimos resultados, el último fue 1-1 ante Guadalajara y a parte de una derrota 1-2 frente a Cruz Azul. Anteriormente, América había caído ante Chivas y Pumas por el mismo marcador. Antes de estos resultados América no había conseguido victoria ante ninguno de sus rivales teniendo: empates 1-1 y 0-0 ante La Máquina, igualadas 3-3 y 3-3 frente a los universitarios, una derrota 3-4 contra Cruz Azul y el reciente 2-2 ante Chivas.

El 11 titular de América en el amistoso contra Cruz Azul | X: @ClubAmerica

Cuatro derrotas y seis empates

La secuencia refleja la dificultad que tuvieron las Águilas para imponerse en los partidos de mayor rivalidad. En estos 10 encuentros, América acumula cuatro derrotas y seis empates, sin poder convertir ninguno de estos compromisos en una victoria.

La última victoria del América ante uno de sus tres acérrimos rivales se remonta al 27 de septiembre de 2025, cuando derrotó a Pumas en el Apertura 2025.

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