El jugador de la Selección Mexicana confesó que su deseo es seguir luchando en España

Álvaro Fidalgo es uno de los ídolos contemporáneos del América, es por eso que su regreso suena como un ‘sueño’ para la afición. Desafortunadamente para la familia azulcrema, el propio futbolista confesó en una entrevista que aún falta tiempo para que eso suceda, pues su destino sigue fijado en el Real Betis Balompié.

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¿Qué dijo Fidalgo?

Durante el día de medios de la Selección Mexicana previo al duelo amistoso entre el Tricolor y la Selección de Estados Unidos, el mediocampista del Betis fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a las Águilas del América; Fidalgo aseguró que le gustaría regresar, pero en un punto más a futuro.

Por ganas, por algún momento que me toque volver sí, por supuesto que me encantaría, pero ese de que iba a volver por ejemplo este verano era mentira totalmente”, confesó Fidalgo a David Medrano de TV Azteca.

Álvaro Fidalgo como jugador del América en partido de Liga MX | IMAGO7

Del mismo modo, el mediocampista mexicano aseguró que todos los rumores en torno a un pronto regreso son falsos, ya que él está buscando la estabilidad en su carrera y en su vida personal en España, por lo que en caso de volver esto aún llevará su tiempo.

Yo les voy a responder, a veces la gente sabe más que yo, yo me estaba quedando sorprendido (de lo que se decía de su regreso), aparte voy a ser padre en enero y tengo a mi mujer que ahora tiene a su familia cerca. No era un momento ahora mismo para otro cambio, aparte saben que no doy el brazo a torcer rápido así que aun me queda ahí (Betis) un tiempo”, concluyó.

Álvaro Fidalgo en su despedida con América | IMAGO7

¿Cómo le ha ido a Fidalgo en el Betis?

Desde su despedida del Club América a finales de enero, el jugador nacido en Asturias ha vivido una montaña rusa de emociones. Tras su llegada al Real Betis, equipo de LaLiga de España, vivió su primera convocatoria con la Selección Mexicana, además de ser parte del equipo en la Copa del Mundo 2026, anotando un gol en Fase de Grupos ante República Checa.

En el club betico las cosas han sido un tanto más irregulares para Álvaro, pues aunque ha tenido actuaciones destacadas, no termina de establecerse como el titular de su posición. Desde su llegada hasta la Fecha FIFA de octubre, Fidalgo ha disputado 16 juegos oficiales, sumando únicamente un gol.