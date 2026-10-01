El portero del América se sinceró sobre su ausencia con México tras sufrir una ruptura del tendón de Aquiles

Cada vez falta menos para que Luis Ángel Malagón regrese a las canchas con las Águilas del América. Sin embargo, pese a las buenas noticias, no cambia el hecho de lo que se perdió durante los más de tres meses que estuvo fuera, incluyendo el Mundial de 2026, torneo donde apuntaba a ser parte de los 26 seleccionados de Javier Aguirre, situación que el propio portero confesó que ‘fue muy difícil’.

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Malagón lamenta su ausencia del Mundial

A través de una entrevista publicada en la página del Club América, el arquero de 29 años reconoció que su lesión del tendón de Aquiles fue un aprendizaje, pues aunque él tenía planeado estar en la Copa del Mundo, la vida terminó por cambiar sus planes, llevándolo a la etapa más difícil de su carrera.

Yo creo que han sido los momentos más difíciles en cuestión de lo futbolístico porque te visualizas en ciertos escenarios, el Mundial estaba muy cerca, estaba a tres meses, me veía adentro, me veía obviamente estando ahí”, declaró el arquero azulcrema.

Luis Ángel Malagón con América en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Malagón confesó que, más allá de la complicada etapa futbolística en su vida personal, en su día a día también hubo un golpe muy fuerte, pues aprendió a hacer muchas cosas una vez más, además de complicar otras en sus momentos cotidianos.

Esto de las lesiones, las más difíciles, es porque tienes que aprender a caminar, tu cuerpo pierde la noción de todo eso, no tiene reacción, empiezas prácticamente de cero y yo creo que eso al final del día es lo que más le agradezco a Dios, que me dio otra vez la posibilidad de volver a jugar”, añadió.

Malagón en partido con la Sub-21 de América en la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuándo fue la última vez que Malagón fue convocado con México?

Luego de estar tres meses fuera, el portero y capitán de las Águilas del América podría volver a la actividad durante la Fecha FIFA, fin de semana en el cual los de Coapa tendrán dos compromisos amistosos, el primero ante Cruz Azul el 1 de octubre y el segundo ante las Chivas Rayadas tres días después.

Por su parte, con el combinado nacional lleva más tiempo como baja del equipo, pues la última vez que Luis Ángel usó la camiseta de México fue el 18 de noviembre de 2025, cuando la Selección se midió ante Paraguay en un amistoso disputado en el Alamodome de San Antonio. El juego terminó con un 1-2 en favor del equipo de la Conmebol.