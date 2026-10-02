Estados Unidos supera a México en valor previo al Clásico de Norteamérica

Malik Tillman con la Selección de Estados Unidos/Gilberto Mora con la Selección de México | MEXSPORT

El combinado estadounidense alcanza un valor aproximado de 246.8 millones de euros, mientras que México llega a 224.3 millones

México y Estados Unidos volverán a enfrentarse este sábado, pero antes del Clásico de Norteamérica existe otra comparación fuera de la cancha: el valor estimado de sus plantillas. Tomando como referencia las cifras de Transfermarkt, Estados Unidos parte con una valoración aproximada de 246.8 millones de euros, por los 224.3 millones que suma la convocatoria de México.

La diferencia es de alrededor de 22.5 millones de euros, aunque estas cifras representan estimaciones de valor de mercado y no necesariamente el precio que cada jugador tendría en una transferencia.

Malik Tillman, el estadounidense más caro

El futbolista con mayor valor estimado entre ambas convocatorias pertenece a Estados Unidos. Malik Tillman, mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen, aparece con una cotización de 30 millones de euros.

Detrás de él se encuentran Chris Richards, defensor del Crystal Palace, con 28 millones; Tyler Adams, del Bournemouth, con 25 millones; y Sergiño Dest, del PSV, con 22 millones.

Malik Tillman en la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Estados Unidos | AP

La convocatoria estadounidense también cuenta con jugadores como Yunus Musah, valuado en 18 millones, y Alex Freeman, con 10 millones.

Gilberto Mora encabeza a México

Del lado mexicano, el jugador con mayor valor estimado es Gilberto Mora, el futbolista de Xolos aparece con una cotización de 25 millones de euros, cinco menos que Tillman.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | MEXSPORT

El segundo mexicano mejor valuado es Santiago Giménez, con 18 millones, mientras que Armando González alcanza los 15 millones y Erik Lira aparece con 14 millones.

También destacan German Berterame y Obed Vargas, ambos con una valoración estimada de 12 y 10 millones de euros, respectivamente.