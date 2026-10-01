¿Qué pasa con Erik Lira? Así le ha ido tras su fichaje fallido con el Mónaco

El mediocampista regresó al Cruz Azul después de que se frustrara su llegada al futbol europeo

Erik Lira retomó su actividad con Cruz Azul y la Selección Mexicana después de que su fichaje con el Mónaco se cayera en los últimos días del mercado europeo. En el Apertura 2026, el mediocampista suma siete partidos, 477 minutos, un gol y dos asistencias, con una valoración de 6.90; además, volvió a ser considerado por el combinado tricolor y disputó 88 minutos ante Colombia.

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El futbolista mexicano incluso ya tuvo actividad prácticamente inmediata después de la frustrada transferencia. Teniendo participación en toda la Leagues Cup con Cruz Azul, posteriormente enfrentó al Inter Miami en la Campeones Cup, aunque salió de cambio.

Luis Suárez y Erik Lira en la Campeones cup 2026 | MEXSPORT

Tres días después, ante Monterrey en la Liga MX, disputó los 90 minutos y registró 45 pases acertados de 50 intentados, un despeje y una falta y finalmente, fue titular con México frente a Colombia y permaneció 88 minutos sobre el terreno de juego.

¿Cómo son sus números con Cruz Azul?

De acuerdo con diversas estadísticas, Lira acumula 35 partidos y cerca de tres mil minutos durante 2026 con Cruz Azul, además de dos goles y dos asistencias, también consiguió la onceava estrella con La Maquina. Su valoración promedio en ese registro es de 6.89.

¿Por qué se cayó su fichaje con el Mónaco?

La transferencia al conjunto francés estaba prácticamente acordada, pero el movimiento se vino abajo el 1 de septiembre de 2026, debido a que Mónaco no consiguió liberar a tiempo una plaza para un jugador extracomunitario.

La operación dependía de la salida de Folarin Balogun al Everton, movimiento que finalmente no se concretó por cuestiones burocráticas y económicas. Sin ese espacio disponible, el club francés no pudo registrar a Lira.

Javier Aguirre y Erik Lira, tras el partido ante Inglaterra, en la Copa del Mundo | MEXSPORT