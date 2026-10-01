La máquina sigue buscando reforzar su ofensiva y ya evalúan sus opciones

Cruz Azul parece no estar satisfecho con su actual plantilla. Pese a que la base del club sigue siendo la misma con la que conquistaron cuatro títulos en el último año, la directiva ya está pensando en como reforzarse de cara al próximo torneo de la Liga MX. Uno de los movimientos que más analizan Víctor Velázquez e Iván Alonso es la incorporación de un delantero.

De acuerdo con información de TVC Deportes, aunque de momento no hay un nombre sobre la mesa Cruz Azul sí está sondeando un delantero para el próximo torneo, aunque el proceso todavía se encuentra en una etapa de análisis. La intención es revisar distintas alternativas antes de tomar una determinación sobre la incorporación de un nuevo futbolista para el ataque.

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Brian Carranza el nombre cerca de la Noria

En la última semana, varios rumores aseguraron que Julián Carranza, actual delantero de Necaxa, es uno de los delanteros que la Máquina habría estado sondeando. Incluso, se habló de que ya habría negociaciones por el atacante argentino, sin embargo, la realidad es que, la directiva celeste de momento, no contempla fichar al atacante de los Rayos.

Julián Carranza pelea el balón con Rodolfo Cota | MexSport

¿Cruz Azul necesita un nuevo delantero?

Pese a que los reportes indican que la máquina está buscando añadir a un nuevo delantero, de momento parece que el equipo no necesitaría añadir a otro atacante, especialmente con la actual plantilla.

En este Apertura, el equipo cuenta con diez futbolistas de carácter ofensivo, de los cuales cinco son delanteros en Nicolás Ibáñez, Christian Ebere, Gabriel Fernández, Juan Calero y Mateo Levy, aunque este último está actualmente lesionado.

En caso de querer agregar a un nuevo delantero, el equipo deberá hacer cambios en su plantilla buscando la salida de algunos de estos atacantes. Todo indicaría que, el 'Toro' Fernández sería el primer sacrificado, esto luego de que hace un año fuera prácticamente borrado siendo relegado a la Sub 21. Aunque en los últimos torneos ha retomado protagonismo, su nombre sigue apareciendo como uno de los candidatos a salir.

Gabriel Fernández y Omar Campos en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

El interés por César Montes continúa

Además de la búsqueda de un delantero, Cruz Azul mantiene otro objetivo dentro de su planeación para el siguiente torneo, César Montes un futbolista que el equipo ha buscado activamente en los últimos dos mercados de fichajes, especialmente el pasado verano.

El defensa mexicano continúa siendo un futbolista de interés para La Máquina y la intención es encontrar una vía que permita concretar su llegada bajo condiciones económicas diferentes a las que se han manejado inicialmente.