Jugadores de la Selección Mexicana lanzan a Memo Ochoa tras su homenaje en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El evento se realizará en el Coliseo de Los Ángeles, en el cuarto juego de esta Fecha FIFA

Porque no son suficientes despedidas. A pesar de recibir un homenaje durante la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa nuevamente tendrá un evento especial con la Selección Mexicana, previo al amistoso entre el Tri y Chile, en el cuarto amistoso de esta Fecha FIFA y cuarto bajo el mando de Rafael Márquez.

Los organizadores del partido, MexTour, decidieron honrar la trayectoria de Ochoa el próximo martes 6 de octubre en el Coliso de Los Ángeles. "¡Gracias, Memo!", será el nombre del homenaje para reconocer el legado del arquero, así como los recuerdos que compartió con los aficionados.

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¿Cómo será el homenaje a Memo Ochoa?

De acuerdo con la información compartida, en la ceremonia incluirá videos de agradecimiento de los aficionados y el encendido del emblemático pebetero olímpico del Coliseo. Este último detalle será un guiño a la trayectoria de Memo en los Juegos Olímpicos, a los cuales asistió en Atenas 2004 y Tokio 2021.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En su primera participación, Ochoa se quedó en la banca, pero en Tokio -como uno de los refuerzos mayores de edad que convocó Jaime Lozano- ganó la medalla de bronce. Este logro se sumó a sus seis títulos de Copa Oro y uno de la Liga de Naciones Concacaf.

Los números de Memo Ochoa en el MexTour

En total, Ochoa tiene 154 partidos con la Selección Mexicana, de las cuales 38 formaron parte del MexTour, que empezó en 2003. Con ello, el portero se posiciona como el jugador con más juegos disputados en esta gira de partidos del Tri.

Memo Ochoa tras su homenaje con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | IMAGO 7

El portero impuso récord este año al ser convocado a su sexta Copa del Mundo, aunque solo fue titular en tres. En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y este año fue arquero suplente, mientras que en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 brilló con el Tri en partidos importantes.

Por esa trayectoria, tuvo un homenaje informal durante el torneo de la FIFA este año, cuando ingresó en los minutos finales del partido ante Chequia en el Estadio Azteca en lugar de Raúl 'Tala' Rangel. El Tri se impuso 3-0 en aquel compromiso y por primera vez ganó todos sus partidos de Fase de Grupos en un Mundial.